Стало відомо про затримання підозрюваного у вбивстві чоловіка в Фастові

У Фастові (Київська область) поліцейські затримали 27-річного хлопця, якого розшукували за підозрою в причетності до вбивства місцевого жителя.
Як повідомляють в ГУНП в Київській області, жителя Одеської області затримали вночі на одній з вулиць Фастова. Про затриманого відомо, що чоловік вже мав проблеми з законом, і що йому було заочно повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство). Також було обрано запобіжний захід — утримання під вартою.
У поліції нагадали, що незадовго до своєї смерті чоловік познайомився з одеситом. Вони нібито приятелювали, однак весь цей час сварилися. Остання зі сварок переросла у бійку, а потім і вбивство.
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