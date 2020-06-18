Профільний комітет Ради не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти

Парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки, альо рекомендував парламенту розглянути це питання на засіданні.

Про це розповіла нардеп “Голосу” Інна Совсун.

“Комітет ухвалив дуже цікаве рішення. Комітет не виніс рішення рекомендувати його на посаду міністра освіти і науки, зате комітет виніс рішення рекомендувати в залі визначатися”, – сказала Совсун.

За призначення Шкарлета на посаду міністра проголосували 4 члени комітету, 2 виступили проти, ще 6 утрималися.