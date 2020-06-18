Героя жартівливого відео з псевдополицейским і ящиками грошей заарештували на 5 діб

Суд притягнув до адміністративної відповідальності героїв поширеного на популярному ютуб-каналі в Примор’ї постановочного відеоролика, в якому фігурує нібито підполковник поліції, будинок якого набитий ящиками з грошима, повідомив “Інтерфаксу” автор проекту Андрій Клочков.

“Перевірка (поліції по відео – ІФ) закінчилася арештом Наливкіна (вигаданий персонаж, “депутат”, борець з корупцією – ІФ) на п’ять діб, просто це було зроблено під іншим приводом. Його доставили у відділ поліції, там протримали добу, потім доставили до суду, який призначив йому п’ять діб арешту за статтею “дрібне хуліганство”, привід – нецензурна лайка. Людині, який був у синій сорочці (в ролі псевдоподполковника – ІФ), виписали штраф в тисячу рублів”, – сказав Клочков.

Він додав, що робота над проектом не зупиняється. “Чекаємо його звільнення, готується новий ролик”, – сказав Клочков.

“Інтерфакс” запросив коментар УМВС Приморського краю про підсумки перевірки, але поки його не отримало.

Раніше повідомлялося, що поліцейські в Уссурійську встановлюють авторів і героїв відеоролика за участю вигаданого персонажа Віталія Наливкіна і псевдоподполковника поліції, яке зберігало ящики з грошима в своєму будинку. У повідомленні УМВС Примор’я зазначалося, що, поширивши інформацію, режисер відеоролика висловив явне неповагу до органів державної влади, дискредитувавши тим самим співробітників органів внутрішніх справ.

У поліції додали, що незважаючи на те, що паблік позиціонує себе як канал жартівливих новин, показує історії вигаданих персонажів, герой постановочного ролика носить форму співробітника органів внутрішніх справ, що є адміністративним правопорушенням.

Відповідно до ч. 3 ст. 20.1 Кодексу РФ про адміністративні правопорушення, поширення інформації, що виражає в непристойній формі неповагу до органів, що здійснюють державну владу в РФ, карається штрафом в розмірі від 30 тис. до 100 тис. рублів.

На відео, розміщеному в соцмережах, нібито зображені кадри обшуку в будинку підполковника поліції, в ході якого виявлено, за словами автора ролика, “сотні кілограмів грошей”, підвал, набитий ящиками з великими купюрами. У підписі до відео автори повідомляють, що “всі події і персонажі вигадані”.