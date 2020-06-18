У Дніпрі у руїнах старовинної церкви археологи знайшли артефакти кінця ХІХ століття

Про це йдеться у повідомлені департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради, передає Depo.Дніпро.

У Дніпрі у Севастопольскому парку тривають археологічні розкопки на місці Лазаревської церкви. Археологи вже відкрили фундамент церкви, що складається з гранітних блоків та глиняної цегли.

Під час розкопок були знайдені хрестики (зокрема позолочений хрест ієрусалимської форми), медальйон з зображенням Козельщанської Богоматері, виконаний в стилі українського бароко ХVII ст., частина прикрас з церковної хоругви, замок з церковної кружки для пожертв, шматочки цинку (з трун), численні монети кінця ХІХ – початку ХХ ст.



“Двічі роботу археологів переривали зливи. Особливо багато шкоди завдала остання. Розкоп перетворився на басейн. Навіть коли вода зійшла, ще два дні працювати було неможливо — болото”, – йдеться у повідомлені.

