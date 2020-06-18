Медведєв розповів про потрійному ударі коронавіруса по економіці Росії

Коронавірус в 2020 році завдав потрійний удар по економіці Росії. Про це заявив заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв у статті для журналу «Росія в глобальній політиці».

За його словами, країна одночасно зіткнулася з падінням цін на нафту через зниження попиту, наслідками внутрішніх обмежень з-за епідемії і зниженням закордонного попиту на російські товари з-за глобальної рецесії.

Він зазначив, що Росія не зможе уникнути економічного спаду. ВВП країни просяде на 5 відсотків за підсумками року, реальні доходи знизяться на 3,8 відсотка, а зростання безробіття досягне максимуму за майже десятиліття — 5,7 відсотка. Проте вже в 2021 році, за прогнозом Медведєва, економіка може адаптуватися до нових умов.

Медведєв зазначив, що в разі початку нової хвилі епідемії коронавіруса негативний ефект для світової економіки буде порівнянний з наслідками Другої світової війни. Він навів дані міжнародного валютного фонду (МВФ), згідно з яким світова економіка просяде на 3 відсотки в 2020 році. Для порівняння, максимальне річне зниження глобального ВВП під час світової фінансової кризи 2008-2009 років становило 0,1 відсотка.