Світ ніколи не буде…

А ось розповім зараз про жахи поліцейської держави. Сама досі в шоці. Така жах!

Коротше, пішли прогулятися. Догуляли до КамГЭСа. Ну, живемо ми тут поруч. А там, значить, пляж, люди відпочивають. Молодь, сім’ї з дітьми, шашличники, куди ж без них. Ні, все акуратно, дистанція, те-се. Чистенько. І туалети працюють.

І раптом сирена. Один з загоряють ліниво зауважує, що зараз «знову будуть випроваджувати». І справді, через хвилину до пляжу підкочує поліція. І знаєте що? Ніхто не рухається. Ні, добре, кілька людей перевернулися на інший бік — подивитися. Ще через хвилину з матюкальника лунає, що треба покинути пляж. На інший бік повернулися ще кілька людей. Машина зробила три кола, матюкальник все це час безпорадно розривався. І, нарешті, машина зупинилася. Ось тут сталося найстрашніше.

Поліцейський вийшов і дістав… смартфон. Дістав і почав фотографувати. На поразку прям. Кілька прицільних кадрів. Поруч зі мною хтось розсміявся: «Все, нас опромінюють, всі, хто потрапив у кадр, тепер запрограмовані правильно голосувати за поправки». Було і відповідь «опромінення». Молодь із задоволенням знімала лютого поліцейського на свої камери.

Ще через хвилину все закінчилося. Поліція поїхала. Люди залишилися.

Увечері я прочитала, що самоізоляцію продовжили ще на тиждень. Ще натрапила на страшну-страшну новину про те, як жінку відвезли з пляжу в ділянку прямо в купальнику.

Жах, звичайно! Світ ніколи не буде колишнім!