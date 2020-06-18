Прийме Прем’єр-міністр заходи по боротьбі з маніпуляціями на підконтрольному держпідприємстві?

З моменту запуску нової моделі ринку електричної енергії пройшло трохи менше року. За цей короткий час, на торгах організованих сегментів ринку систематично відбувалися маніпуляції на сотні мільйонів гривень.



Незважаючи на те, що спеціалізованим законодавством передбачена роль Оператора ринку, як головного регулятора і маркет-мейкера, однойменне державне підприємство не робило ніяких активних дій для виконання своїх прямих зобов’язань, зайнявши вичікувальну позицію з акцентом на активну реакцію НКРЕКП і Антимонопольного комітету України – повідомляють учасники торгів.



За час керівництва ДП «Оператор ринку» Володимиром Євдокимовим, ринок не тільки не став більш прозорим, а навпаки – загруз у скандалах і маніпуляціях.

Бездіяльність ДП «Оператор ринку» змушує втручатися в роботу ринку Національну комісію з регулювання енергетики і комунальних послуг – НКРЕКП. На своєму засіданні в середу, 17 червня, Комісія прийняла рішення про обмеження торгів на внутрисуточном ринку, а саме, в частині заборони використання блочних заявок на ВДР.



Маніпулювання ринком, яке не помічав Володимир Євдокимов, тягне за собою порушення принципу ефективного функціонування об’єднаної енергетичної системи України, а також може дестабілізувати національну економічну безпеку країни.



Учасники торгів швидко розібралися з інертністю ДП «Оператор ринку» і діяли у рамках дозволеного – маніпулювали обсягами, цінами і т. д. Це могло призвести до дисбалансу енергетичної системи всієї країни, тому НКРЕКП ввів обмеження на заявки з метою стабілізації торгів.

