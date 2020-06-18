Олександр Фельдман: экоаферист і зооконтрабандист

У той час, коли цивілізовані країни добровільно відмовляються від будь-яких форм насильства над тваринами, Україна продовжує залишатися пострадянським заповідником варварства і анти-гуманного ставлення до беззахисним братам нашим меншим. Крім цирків і традиційних міських зоопарків, в нашій країні досі існують «зоокутку» при ресторанах, а також приватні звіринці, де заможні люди містять і виставляють на загальний огляд свої «живі іграшки».

У ЗМІ періодично з’являються повідомлення про незавидну долю екзотичних тварин, яких доводять до напівсмерті заможні самодури і розорилися підприємці. Кияни та гості столиці можуть на власні очі побачити тварин Януковича в «Межигір’ї». У місцях масового відпочинку туристів від Одеси — до Закарпаття повним-повно приватних «куточків живої природи», де заради розваги гостей містяться десятки великих і дрібних чотирилапих бідолах. У Харкові такий «пам’яткою» є приватний звіринець нардепа-олігарха Олександра Фельдмана. Серед харків’ян давно вже існує думка, що до тварин у Фельдмана ставляться набагато краще, ніж до співробітників «АВЭКа» і підприємцям ринку «Барабашово», але чи так це насправді?…

Згідно з інформацією офіційного сайту «Фельдман-Екопарк», видове різноманіття тварин вже розширилося до 300 видів. Значна кількість вихованців – рідкісні та зникаючі, занесені в Червону книгу. Тут і не зустрічаються в природному середовищі України: пуми, леопарди, леви, тигри, ягуари, гієни, десятки видів екзотичних птахів і рептилій. Загальна кількість тварин – більше 2 тисяч. «Сьогодні Він являє собою територію для сімейного відпочинку з розвагами і зоопарком. У всіх відвідувачів є можливість не тільки спостерігати за тваринами, але і близько спілкуватися з деякими з них в зоні контактного зоопарку» — сказано на офіційному сайті зоопарку Фельдмана.

Можливо, харківський олігарх, дійсно, любить тварин більше, ніж людей , але… багато представників «живої колекції Фельдмана не мешкають на нашому континенті і не розмножуються в неволі, а значить – виловлені в природі (якщо це рідкісні види, незаконно), нелегально і напівлегально ввезені в Україну під замовлення і доставлені олігарху для подальшого утримання в, м’яко кажучи, в не найкращих умовах.

За словами колишніх співробітників «Екопарку Фельдмана» реальне життя тварин в екопарку дуже відрізняється від того, що бачать харків’яни на поверхні. 99,9% рідкісних тварин потрапляє до цього «зоофілів» цілком нелегально, прямо з рук іноземних браконьєрів і контрабандистів. Ніяких супровідних документів, довідок і дозволів з боку національних органів санітарного контролю, такі тварини не мають. Благо, що депутатська недоторканність і фінансові можливості А. Фельдмана дозволяють вирішувати питання швидко, тихо і на місці. Вартість рідкісної породи представника котячих, таких як пума або гепард на «чорному ринку» сягає 30-50 000 дол. за примірник. Природно, що ніякі податки з придбання і ввезення цих «предметів розкоші» не сплачуються. Багато з привезених тварин, по кілька днів, а то і тижнів, нудяться на митниці в тісних клітках, без належного харчування та медичної допомоги, як результат, близько 20% «придбань» довгу дорогу і супутній їй стрес не переносять і гинуть.

Наступне зовнішнє благополуччя «в’язнів» Екопарку теж нікого не має вводити в оману. Якщо у Харківському міському зоопарку кожна тварина міститься в підходящої для нього штучної середовищі, отримує правильний раціон і догляд з боку фахівців-зоологів, то тварини Фельдмана живуть однаково сумнівних умовах і опікуються в основному волонтерами-аматорами (тому що так простіше і дешевше).

За цим посиланням можна ознайомитися з думками окремих відвідувачів екопарку про реальний стан справ у звіринці Фельдмана:

Ось деякі з них:

Фінансування всього проекту також відбувається непрозоро і безсистемно. Коли є політична необхідність і Фельдман зацікавлений у великому припливі потенційних виборців, фінансування надходить справно. Коли вибори позаду – з грошима починаються проблеми: то з транспортниками не розрахуються, то будівельникам не платять, то з/п обслуговуючому персоналу затримують.

Оскільки гроші на утримання звіринця дає олігарх особисто, в готівковій формі і на свій розсуд (в декларації нардепа про це взагалі нічого не сказано), то залишається тільки здогадуватися, що буде з усіма цими вихованцями, якщо єдиний спонсор остаточно збанкрутує, програє на виборах, втратить інтерес до свого хобі або якщо харків’яни перестануть відвідувати цей звіринець після того, як оновлений міський зоопарк відкриє свої двері безкоштовно для всіх бажаючих.

Причому, банкрутство в цьому списку — дуже навіть не ілюзорна перспектива. Тільки державним та комерційним банкам структури Фельдмана на сьогоднішній день маємо близько 140 млн. грн. не рахуючи близько 100 млн. особистих запозичень в готівковій формі «під розписку».

Фельдман, судячи з усього, прекрасно розуміє хиткість свого нинішнього становища і намагається чи перевести в інший регіон, то на підставі прикрити цей надто витратний проект. Не виключено, що на місці харківського звіринцю вже в найближчому майбутньому з’явиться черговий милий серцю власника базар або елітне котеджне містечко з назвою «Екопарк».

Не випадково ж, тільки за останній рік були підписані меморандуми з головами обладміністрацій про створення аналогічних парків в інших регіонах України. Нові губернатори, з властивою для Зе-команди простотою, схоже, вірять що Фельдман, незважаючи на багатомільйонні борги, вкладе в ці проекти якісь особисті кошти. Особливо вразливі навіть готові надати в оренду за безцінь великі земельні ділянки і навіть дати пільги по сплаті податків (що в принципі нереально і сумнівно з усіх точок зору).

Цікаво інше — чи усвідомлюють «губернатори Зеленського», що відкривши в своїх областях подібні «зоо-офшори», вони стануть не лише співучасниками афери з власністю місцевих громад, але й спільниками в міжнародній контрабанді тварин , порушниками природоохоронних законів, не кажучи вже про грубе ігнорування принципів гуманного ставлення до беззахисних тварин?…

Автор: Дмитро Квітко