Плюс півсотні випадків за добу: Кличко озвучив статистику по COVID-19 у Києві

Коронавірус за останню добу діагностували у понад півсотні жителів Києва.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на своєму Telegram-каналі вранці в четвер, 18 червня.

Загальна кількість заражених у Києві зросла до 4084. Вчора хворобу виявили у 58 осіб, у тому числі у чотирьох медиків.

Серед нових пацієнтів 25 жінок (24-79 років), 28 чоловіків (19-95 років), три дівчинки (п’ять, сім і 12 років), а також дворічний та семирічний хлопчики. Госпіталізація знадобилася 10 людям, решта лікуються вдома.

На жаль, за минулу добу від ускладнень COVID-19 помер один заражений, а в цілому — 95. Тим часом виписалися з лікарень вчора 56 осіб. Хвороба перемогли 1286 киян.

Найбільше хворих за добу — у Солом’янському, Оболонському та Святошинському районах.