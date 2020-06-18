Учасникам пробного ЗНО відкрили доступ до тестів з усіх предметів

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив тестові зошити з усіх предметів пробного зовнішнього незалежного оцінювання.
Відповідна інформація з’явилася на порталі osvita.ua.
З-за великого навантаження на сервер заплановане пробне ЗНО в форматі онлайн 15 червня зірвалося. В результаті для учасників тестування відкрили тестові зошити з усіх предметів.
Завдання з кожної дисципліни має свої особливості, у тому числі час на виконання, кількість тестових і письмових завдань. Нижче наводимо дані з усіх предметів:
- українська мова та література — 104 бали (180 хвилин);
- історія України — 94 бали (150 хвилин);
- математика — 62 бали (180 хвилин);
- біологія — 82 бали (150 хвилин);
- географія — 90 балів (150 хвилин);
- хімія — 74 бали (150 хвилин);
- фізика — 64 бали (180 хвилин);
- англійська, німецька, французька, іспанська мови — 72 бали (150 хвилин).
Скачати тестові зошити пробного ЗНО можна тут: українська мова та література; історія України; математика; біологія; географія; хімія; фізика; англійська мова, аудіювання; німецька мова, аудіювання; французька мова, аудіювання; іспанська мова, аудіювання
Правильні відповіді по всім тестуванням оголосять максимум до 23 червня. Основна сесія ЗНО стартує вже з 25 червня.