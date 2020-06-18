Шарій обговорив з соратником Медведчука, як посадити в СІЗО своїх супротивників

Скандальний блогер Анатолій Шарій і нардеп від ОПЗЖ Олег Волошин вели листування про те, як відправити до СІЗО учасників вчорашніх зіткнень з прихильниками Шарія. Про це повідомляє видання «Літери».

Шарій подякував Волошина і заявив, що «відморозки є відморозкам до камери. І якщо вони почнуть хоч на день потрапляти в СІЗО, їм кінець». На думку блогера, «той світ» відноситься до нього дуже прихильно і «буде перековування».

Нардеп від ОПЗЖ відповів, що в цьому не сумнівається, але «у здатності влади посадити їх є великі сумніви». Шарій написав, що знає, як зробити так, щоб влада стало вигідно відправляти в СІЗО його супротивників, а не прихильників. Волошин заявив, що його дуже тішить, що Шарій «так швидко розібрався в Зеленском».

Нагадаємо, 17 червня біля Офісу президента між прихильниками скандального блогера Анатолія Шарія та його противниками сталися зіткнення. Пізніше на станції київського метро «Театральна» прихильники партії Шарія побили кількох людей.