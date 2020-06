Little Big звинуватили в плагіаті і це щось!

Хто? Відома на весь світ група разом з інтернет-користувачами, які раніше чомусь не знаходили схожість, а тут як з ланцюга зірвалися.



Одні критикують, інші – захищають.

Мені здається, що в нинішньому світі вся культура складається з переробленого плагіату, бо все давно придумано за нас, а створювати нове стає все складніше.

Блогер з TikTok порівняла пісні російської фрік-рейв-групи Little Big американського хіп-хоп-колективу The Black Eyed Peas. Як виявилося, уривки трьох композицій музикантів підозріло схожі. У відповідному відеоролику відтворені короткі фрагменти цих треків.

Так, на думку блогера Орисі Ростовської, нещодавній російський хіт «Uno» дуже нагадує американський «My Humps». У свою чергу «i’m OK» майже ідентичний «Scream & Shout», а «Go Bananas» звучить так само, як «Rock That Body». При цьому пісні групи Little Big були випущені значно пізніше.

А тепер слухаємо:

https://www.tiktok.com/@360tv/video/6825947695358741765