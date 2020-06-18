Форс-мажор треба вміти правильно пояснити

Той факт, що суспільство втомилося від застою, зовсім не означає, що воно захотіло надзвичайностей. Люди чекають нормальних системних реформ, а не раптового безконтактного голосування в розпал пандемії і дострокових виборів в дусі «хапай мішки, вокзал відходить!».

Якщо режим піде на перенесення термінів думської кампанії, то немає ніяких сумнівів, що домінуючою виявиться інтерпретація, запропонована опозицією: «Влада знає, що далі — зовсім кришка, тому поспішають провести вибори зараз, поки криза не накрив остаточно». Біля кремлівської версії «нової Конституції — нова Дума» немає жодних шансів. Хоча б тому, що люди відчувають лукавство цієї формулювання. Вони розуміють, що з точки зору реальної політики нова Конституція нічого не поміняла: Путін як був неподільним господарем країни, так ним і залишився, а всі ці конституційні зміни — це просто слова, які не мають ніякого відношення до справи.

Форс-мажор треба вміти не тільки організувати, але і правильно пояснити.