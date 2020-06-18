Лещенко: Фігурантам рекордного хабара в $6 млн священик і ворожка говорили, що все пройде успішно

Фігуранти найбільшого хабара в історії України в $6 млн перед тим, як здійснити операцію, зверталися за порадами до священиків і ворожок. Про це написав колишній народний депутат Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі.

За словами Лещенка, один з підозрюваних Микола Ільяшенко консультувався з ченцем однієї з релігійних організацій про те, чи схвалює Бог такі дії, як хабар за закриття справи Злочевського.

Інша підозрювана, Олена Мазурова, намагалася дізнатися у ворожки, чи можна давати хабар.

«Як видно з успішної реалізації спецоперації НАБУ, ні чернець, ні ворожка не змогли зупинити фігурантів справи від корупційних вчинків», — написав Лещенко.

Як повідомлялося, директор з правових питань компанії Burisma Андрія Кічу і перший заступник голови ДПС Києва Микола Ільяшенко дали хабар у 6 млн доларів за закриття кримінальної справи проти Миколи Злочевського, власника компанії, членом Наглядової ради якого був син екс-віце-президента США Джо Байдена. Зараз Він перебуває в міжнародному розшуку.

15 червня суд заарештував трьох фігурантів справи, однак у той же день за Кіча внесли заставу в розмірі 40,35 млн грн.