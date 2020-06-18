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На Прикарпатті на хабарі більше трьох тисяч доларів попався голова ВІДГ

18.06.2020

В Івано-Франківській області викрито на одержанні неправомірної вигоди голова однієї з об’єднаних територіальних громад.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Відкрито кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 КК України. За даними слідства, чиновник вимагав 3400 доларів США від підприємця за надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами на території ВІДГ.

Він був затриманий після передачі другої частини коштів в сумі 3000 доларів. Вживаються заходи щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

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