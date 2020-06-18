У Харківській області чоловік посеред вулиці намагався зґвалтувати дитину

У Харківській області затримали чоловіка, який намагався зґвалтувати дитину. Надзвичайна подія трапилася в селі Полтавське Лозівського району.

Про це повідомили в прес-службі поліції в Харківській області.

«Інформацію про те, що невідомий чоловік намагався зґвалтувати 13-річну дівчинку, в поліцію звернулася її 42-річна мати», — розповіли правоохоронці.

Протягом кількох годин поліцейські встановили особу ймовірного нападника. Ним виявився 37-річний мешканець міста Лозова.

«У ході досудового розслідування встановлено, що в той день чоловік їхав на скутері в селище Орілька, щоб порибалити. В селі Полтавське Лозівського району, він побачив дівчинку, яка проїжджала на велосипеді. Він зупинився й штовхнув дитину руками у спину, внаслідок чого вона впала на землю. Після цього він намагався зґвалтувати малолітню, однак злякався, що хтось може побачити і відпустив її», — повідомили подробиці у поліції додали, що з місця події вилучено речові докази.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 152 (замах на зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Чоловік затриманий. Зараз він перебуває в СІЗО.