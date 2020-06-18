Авіакомпанії світу за коронавіруса понесуть збитки на 84 млрд дол

Збитки авіакомпаній у всьому світі через пандемію коронавіруса складуть рекордні 84,3 млрд дол. Такі прогнози оприлюднила профільна організація — Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA).

«В середньому щодня протягом цього року індустрія втрачає 230 млн дол. За рік це 84,3 млрд дол.», — йдеться в повідомленні.

У зв’язку з припиненням польотів виручка авіакомпаній впаде до 419 млрд дол. з торішнього рівня в 838 млрд дол. А середня втрата прибутку зафіксується на рівні майже 38 дол. на одного пасажира.

У той же час в 2021 році, за прогнозами IATA, збитки авіаційної індустрії скоротяться до 15,8 млрд дол., а доходи виростуть до майже 600 млрд дол.

Нагадаємо, в лютому 2020 року, коли коронавірус почав поширюватися в китайському Ухані, більше 30 авіакомпаній з Європи, Азії та Африки обмежили або припинили польоти в Китай. Пізніше багато країн на п’яти континентах припинили зовнішнє і внутрішнє авіасполучення.

Також відзначимо, що раніше Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) підрахувала, що загальна сума збитків, завданих коронавірусом пасажирським авіакомпаніям, може досягти 253 млрд дол.