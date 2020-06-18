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Смешное видео из Сети: Попугай бунтовал из-за невкусного корма

18.06.2020

На видео попал вредный совет по воспитанию попугаев. Пернатый беспредельщик устроил мини-погром после того, как ему не понравился корм — взял, да и опрокинул всю миску, рассыпав все содержимое на подоконник.

Об этом сообщают СМИ.

Хозяйка была сильно раздосадована, возмущена и… накормила попугая за содеянное свежей виноградиной. Теперь точно не будет озорничать. Наверное…

Комментаторы пытались разобраться, как работает такое воспитание:

Подумает, что его хвалят за беспредел!

Видимо, уже не первый раз так поощряют, вот и понял это.

Дрессировка, так сказать, на гадость.

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