Трамп припускав, що Фінляндія належить Росії

Ще не опублікована книга колишнього радника президента США з національної безпеки Джона Болтона всерйоз засмутила Білий дім. Екс-раднику можуть бути пред’явлені кримінальні звинувачення, адміністрація вимагає не допустити потрапляння в магазини вже надрукованого накладу книги.

Відразу кілька американських ЗМІ повідомили у середу ввечері про те, що федеральний суд у Вашингтоні може пред’явити колишньому раднику президента США кримінальні звинувачення в розкритті державної таємниці. До суду звернулося і міністерство юстиції, зажадавши від видавництва Simon & Schuster і від самого Болтона призупинити публікацію мемуарів колишнього чиновника.

Напередодні, у вівторок, мін’юст подав офіційний судовий позов, заявивши, що випуск книги Болтона «Кімната, де все сталося: мемуари з Білого дому» повинен бути відкладений, а рукопис повинна пройти додаткову перевірку через підозри, що текст містить інформацію, що становить державну таємницю.

У позові йдеться про те, що Болтон у своїй «нараховує більш 500 сторінок книзі,… переповненій секретною інформацією», грубо порушив підписану ним зобов’язання про нерозголошення державної таємниці. За твердженням мін’юсту, рукопис може бути опублікована тільки після того, як її зміст буде ще раз вивчено в Раді національної безпеки США.

Болтон погоджував текст своєї книги з Радою національної безпеки, приблизно 27 квітня там прийшли до висновку, що всі секретні відомості з неї вилучено, йдеться в позовній заяві адміністрації. Однак на початку травня понад високопоставлений співробітник Ради вважає за необхідне почати «додаткову перевірку», в результаті якої і встановив, що засекречена інформація в ній все ще залишається. Цього функціонера звуть Майкл Елліс, це політичний призначенець і колишній помічник конгресмена-республіканця Девіна Нунеса, відомого своєю лояльністю Трампу.

Тим не менш вже в середу відразу три американських видання New York Times, Washington Post і Wall Street Journal отримали копії скандальних мемуарів, опублікувавши власні викладу книги екс-радника.

Що згадав Джон Болтон?

Болтон обіймав посаду радника президента США з національної безпеки з квітня 2018 по вересень 2019 року, але, як з’ясувалося, записів спогадів про цей період йому вистачило на 592 сторінки мемуарів.

За твердженням Болтона, президент США не знав, що Великобританія володіє ядерною зброєю, і під час зустрічі з тодішнім прем’єр-міністром країни Терезою Мей здивовано запитав: «О, так ви ядерна держава?» Він також поцікавився у Джона Келлі, який тоді обіймав посаду голови адміністрації Білого дому, входить Фінляндія до складу Росії.

Питання про державну приналежність Фінляндії президент США поставив влітку 2018 року, напередодні зустрічі з Володимиром Путіним у Гельсінкі. За підсумками переговорів Трамп заявив, що говорячи про російському втручанні в американські вибори, він більше вірить президенту РФ, ніж власним розвідслужбам.

«Схоже, що Путін дуже голосно реготав, оцінюючи, чого йому вдалося досягти в Гельсінкі», — пише Болтон.

За твердженням екс-радника, в одній з розмов з міністром оборони Джеймсом Меттісом Трамп запропонував, щоб боротьбою з бойовиками «Ісламської держави» займалася виключно Росія.

Під час ще одного епізоду, що описує телефонна розмова між президентами США і РФ, Болтон вспоминил, як Путін порівняв лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо з колишнім кандидатом у президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон.

«Це був чудовий приклад пропаганди в радянському стилі», — вважає Болтон, додаючи, що «доводи Путіна в основному переконали Трампа».

Кого ще згадує Болтон?

Колишній радник президента згадує про кількох зустрічах Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Під час однієї з таких розмов президент США підтримав ідею колеги про будівництво виправних таборів в регіоні Сіньцзян, населеному уйгурами і мусульманами інших етнічних груп. Під час ще одних переговорів, в ході зустрічі G20 у червні 2019 року, Трамп прямо попросив китайського лідера допомогти йому здобути перемогу на президентських виборах в США.

Після того як Сі поскаржився, що Китай дуже часто критикують в США, глава Білого дому заявив, що в цьому винні представники Демпартії.

«Після цього, зовсім несподівано, він перевів розмову на майбутні в США вибори, підкресливши, що економічні можливості Китаю можуть вплинути на передвиборні кампанії, і попросивши Сі допомогти йому виграти, — стверджує Болтон в своїй книзі. — Він підкреслив важливу роль фермерів і вплив, який може вплинути на результат виборів збільшення закупівель соєвих бобів і пшениці Китаєм».

Екс-радник описує главу Білого дому, як «дивного» і «приголомшливо недосвідченого» людини, стверджуючи, що цими якостями Трампа намагалися користуватися лідери іноземних держав.

Під час зустрічі в травні 2018 року, наприклад, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган передав Трампу записку, в якій говорилося про невинність однієї з турецьких фірм, проти якої через порушення «іранських санкцій» вела розслідування прокуратура Південного округу Нью-Йорка.

«Після цього Трамп сказав Ердогану, що він подбає про це, — пише Болтон. — Він пояснив, що прокурори Південного округу — це не його люди, що вони були призначені Обамою, але проблема буде вирішена, коли їх замінять на його людей».

У книзі згадуються ще кілька епізодів, які сам Болтон назвав «тривожними». Під час переговорів з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе, наприклад, Трамп несподівано заговорив про Перл-Харборі.

Під час ще одних переговорів з Сі Цзіньпіном Трамп оголосив, що американці просять його залишитися на посаді президента більше двох термінів.

Перед зустріччю з главою КНДР Кім Чен Ином Трамп вирішив завалити його «американськими подарунками», включаючи і товари, що потрапляють під введені США санкції. Вже після зустрічі з північнокорейським лідером він доручив держсекретареві США під час візиту в Пхеньян особисто вручити Киму копію диска Rocket Man Елтона Джона, підписану співаком. Трамп назвав так главу КНДР у своєму «Твіттері» під час загострення відносин, однак після деякого потепління почав намагатися переконати оточуючих, що це не образа, а навпаки вираз теплоти його почуттів. Держсекретар Майк Помпео так і не зміг передати подарунок.

Напередодні саміту НАТО влітку 2018 року глава Білого дому заявив про готовність США остаточно вийти зі складу альянсу, якщо європейські країни за півроку не збільшать фінансування військово-політичного союзу.

«Ми просто підемо і не будемо захищати тих, хто не платить», — йдеться в заяві, яку Трамп продиктував особисто Болтону.

Радник, за його власними словами, намагався переконати президента, але той лише коротко відповів: «Тобі хочеться зробити щось історичне?»

Що думає Болтон про «Украинагейте»?

Під час слухань в рамках процесу імпічменту в Конгресі Джон Болтон відмовився давати свідчення у Палаті представників, хоча демократи кілька разів намагалися викликати його.

У своїй книзі він критикує демократів, стверджуючи, що весь процес імпічменту був збудований невірно і Трамп мав би покинути свій пост не з-за скандалу, пов’язаного з Україною, а з-за сукупністю зовнішньополітичних рішень.

Екс-радник підтверджує, що президент США дійсно щиро вважав, що влада України діють проти нього, і вірив у теорії змови, які поширювали його особистий адвокат Руді Джуліані та інші радники.

При цьому Болтон підкреслює, що рішення про заморожування військової допомоги Києву для того, щоб чинити тиск на щойно обраного президента Володимира Зеленського, «вкрай засмутило його» і він був змушений звернутися з скаргою до глави міністерства юстиції та до юридичного радника Білого дому.

«Я думав, що вся ця ситуація була прикладом поганої політики, що викликає питання з юридичної точки зору і неприпустимою з точки зору поведінки президента», — пише він.

Що думають про Трампа в Білому домі?

Як стверджує Болтон у своїх мемуарах, в Білому домі панують інтриги, а відносини між радниками президента далекі від дружніх. При цьому, правда, детально розбираючи дії колишніх колег, екс-радник воліє ні словом не згадувати про власні помилки та прорахунки.

На його думку, чи не всі рішення Трампа за час президентства були продиктовані прагненням переобратися на другий термін, а всі дії президента його власні підлеглі сприймали з неабиякою часткою скепсису.

«Враховуючи, як він приймає рішення, що буде, якщо ми зіткнемося з реальним кризою, таким, як 11 вересня?» — цитує екс-радник слова тодішнього глави адміністрації Джона Келлі.

Ботон пише, що відразу ж після його приходу в Білий дім, той же генерал Келлі вважав за потрібне попередити його.

«Ти не уявляєш, як мені хочеться залишити це місце, — згадуються в книзі слова генерала. — Ти скоро зрозумієш, що це погане місце для роботи».

«Він [президент — Бі-бі-сі] заднім числом змінює свою думку про людей, бачить змову під кожним каменем і раніше дивно нетямущий в тому, як керувати Білим домом, не кажучи вже про величезний федеральному уряді», — вважає Болтон.

Згадуючи про переговори Трампа з Кім Чен Ином, екс-радник згадує, що прямо під час розмови двох лідерів держсекретар Помпео передав йому коротку записку. «От ідіот», — нібито написав глава дипломатичного відомства, коментуючи слова президента США.

Болтон стверджує, що поведінка глави Білого дому вже не зміниться. За його словами, під час брифінгів з питань розвідки і національної безпеки, президент більше говорив сам, а не вислуховував думку фахівців.

«Це марно», — нарікає в своїх мемуарах Джон Болтон.