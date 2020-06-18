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Чиновників Міноборони підозрюють у привласненні 11 млн гривень на будівництві казарм

18.06.2020

Прокуратура Одеської області підозрює двох військових службових осіб Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління та директора підприємства-підрядника у привласненні понад 11 млн грн бюджетних коштів.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Одеської області.

Слідством з’єднання ясовано, що посадовці управління, яке виступало замовником будівельних робіт, організували незаконну схему з привласнення бюджетних коштів, що виділялись на проведення підрядних будівельних робіт.

Вони підписували акти виконаних робіт та перераховували бюджетні кошти на комерційну структуру за невиконані роботи із будівництва казарм поліпшеного планування у військовому містечку Чорноморське.

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