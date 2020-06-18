У Білорусі висунули звинувачення претендентові на пост президента

Влада Білорусі затримали екс-голову Белгазпромбанка і претендента на посаду президента Віктора Бабарико за протиправну діяльність.

Про це сказав в ефірі телеканалу Білорусь-1 голова Комітету держконтролю Білорусі Іван Тертель, повідомляє “ТАСС” у четвер, 18 червня.

“Бабарико затриманий у зв’язку з тим, що був безпосереднім організатором протиправної діяльності, намагався впливати на свідків, приховати сліди раніше скоєних злочинів і буквально днями зняти велику суму грошей з підконтрольних йому рахунків”, – сказав він.

За словами Тертеля, близько 20 осіб вже затримані по кримінальних справах, пов’язаних з Белгазпромбанком і його топ-менеджерами.

“Розкрадання, шахрайство, одержання і давання хабара, легалізація злочинних доходів. Всього по кримінальних справах затримано близько 20 осіб. Практично всі вони співпрацюють зі слідством і дають свідчення щодо Бабарико – організатора злочинної схеми”, – зазначив чиновник.

В Центрвиборчкомі заявили, що можуть розглянути питання про реєстрацію кандидатом у президенти Віктора Бабарико, незважаючи на його затримання по кримінальній справі.

“Він може бути зареєстрований кандидатом у президенти.При цьому в Центрвиборчком повинні надійти підписані нею документи на реєстрацію – заява, декларація про доходи та майно, анкета. Також повинна бути представлена завірена довіреність на подачу документів”, – зазначила голова ЦВК Лідія Єрмошина.