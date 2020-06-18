На Закарпатті посилюють карантин

У Закарпатській області через значне збільшення кількості хворих на COVID-19 знову закриють дитсадки та призупинять міжобласне сполучення. На одному із в’язання їздів в область по трасі Київ-Чоп встановлять блок-пост. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив голова Закарпатської обласної держадміністрації Олексій Петров за підсумками засідання комісії, яка ухвалила таке рішення.

«Останніми днями в області фіксують антирекорди виявлених хворих на COVID-19. Кількість нових випадків СОVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення становить 32.07, при заявленому показнику, який необхідний для послаблення карантину, не більше 12 осіб на 100 тисяч населення», — написав він.

До покращення епідемічної ситуації комісія вирішила заборонити на всій території області: проведення масових культурно-розважальних заходів, у яких заплановано участь більше 20 людей (крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зборів спортсменів національних збірних команд України, професійних спортивних клубів) організацію та проведення урочистих заходів, пов’язаних із весіллям за участі більше 10 людей; проведення поминок та ритуальних заходів за участі більше ніж 10 людей у приміщеннях та 20 людей на відкритому повітрі; роботу спортзалів, фітнес-центрів, тренажерних залів та проведення спортивних заходів на стадіонах із кількістю учасників більше 20 людей; роботу закладів дошкільної освіти; роботу басейнів, спа-зон та розважальних закладів; роботу ресторанів, кафе, інших закладів харчування у закритих приміщеннях; міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом.

Також комісія вирішила відновити роботу контрольно-пропускного пункту на Абранському перевалі (автодорога М-06 Київ-Чоп) із проведенням температурного скринінгу тих, хто в’їхав їжджає на територію області.

В області залишилися чинними такі послаблення карантину: діяльність готелів (крім роботи в готелях ресторанів, басейнів, спа-зон); регулярні та нерегулярні перевезення громадським транспортом у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному сполучені, за умови перевезення пасажирів у межах кількості місць для сидіння; перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення (приміському, міському, регіональному та дальньому) між регіонами в межах кількості місць для сидіння. відвідування занять у групах не більше ніж 10 осіб у закладах освіти.