Суд заарештував майно і грошові активи “БРСМ-НАФТА” на 2,6 млрд

17 червня 2020 р. Деснянський районний суд Києва задовольнив заяву про забезпечення позову наклав арешт на нерухоме майно, рухоме майно та кошти ще 6 юридичних осіб, які були залучені до участі у справі в якості нових співвідповідачів і відносяться до групи компаній “БРСМ-НАФТА “в розмірі 2 677 058 400 гривень.

Арешт був застосований у відношенні наступних осіб: ТОВ “Інтергеоком” (42447221); ТОВ “Євро Смарт Пауер” (42547705); ТОВ “Катма Груп” (41775494); ТОВ “Стандарт Ойл – 2000” (42337720) ТОВ “ТНТ Груп” (41846287); ТОВ “Мотто Рентал” (42536284). Сума позову була збільшена в зв’язку з висновком комісійної судово-психологічної експертизи, якими підтверджено і встановлений новий розмір суми компенсації моральної шкоди членам ГО “Фонд подолання наслідків Васильківської трагедії”. Про це повідомляється на сайті ГО “Фонд подолання наслідків Васильківської трагедії”.

Після початку судового процесу і винесення 14 вересня 2018 р. Деснянським районним судом Києва постанови про забезпечення позову, за яким було заарештовано майно і грошові активи 56 відповідачів в межах суми позову в розмірі близько 1.3 млрд грн, представники групи компаній “БРСМ-НАФТА” намагалися всіляко уникнути наслідків арешту, створюючи інші юридичні особи та переводячи кошти на інші рахунки.

Як повідомлялося раніше, розслідування “ОЛІГАРХА”, присвячена конфлікту навколо мережі БРСМ-Нафта, проливає світло на особливості роботи самих “зелених” представників та симпатиків пропрезидентської політичної сили