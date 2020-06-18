Вікторія Нуланд: Притиснути Путіна до стінки – Foreign Affairs

У світі мало країн, які викликають серед американських політичних керівників і аналітиків такий потужний фаталізм, як Росія. Комусь ця країна здається справжнім ізгоєм, що реагує тільки на суворе покарання і стримування. Інші бачать в ній заблуканих і посилюється останнім часом велику державу, яка заслуговує того, щоб з нею змиритися та піти на компроміс. Ці погляди залежать від поточного моменту, розглянутого питання та політичної партії. Але в цілому, якщо розглядати російсько-американські відносини, то тут переважає якась приреченість, а американці вже не вірять у свою здатність змінити хід гри.

Однак Росію сьогодні не можна назвати монолітною і непорушною країною. Низькі ціни на нафту, пандемія COVID-19 та посилення серед росіян почуття незадоволеності — все це загрожує новими ризиками та витратами для Кремля. За кордоном Путін добре розігрує свої слабкі карти, тому що Сполучені Штати та їх союзники дозволяють йому це робити, дозволяють Росії порушувати угоди про контроль озброєнь, норми міжнародного права, суверенітет сусідів, а також недоторканність виборів в США і Європі.

Вашингтон зі своїми союзниками забув державний підхід, що дозволив їм здобути перемогу в холодній війні і приносив їм користь протягом багатьох років після цього. Така стратегія вимагала послідовного і безперервного американського лідерства на рівні президента, єдності з демократичними союзниками і партнерами, а також колективної рішучості стримувати, зупиняти небезпечні дії Кремля. Вона також включала стимули для Москви, щоб та йшла на співпрацю, а часом і прямі заклики до російського народу про переваги і вигоди добрих відносин. Однак такий підхід вийшов з ужитку, хоча російська загроза ліберального світу посилилася.

Хто б не переміг цієї осені на президентських виборах, йому треба буде спробувати заново вибудувати відносини з Путіним. Однак, перш за все, потрібно створити єдину і згуртовану систему захисту інтересів безпеки США і їх союзників там, де Москва кидає їм виклик. Діючи з позиції сили, Вашингтон з союзниками зможе запропонувати Москві співпрацю, коли це буде можливо. Вони також повинні протистояти спробам Путіна відрізати населення Росії від зовнішнього світу, і безпосередньо вести розмову з російським народом про переваги співпраці і про ту ціну, яку він заплатив за жорсткий відмова Путіна від лібералізму.

Фаталісти можуть виявитися праві в тому, що в Росії мало що зміниться. Але американські інтереси будуть краще захищені при проведенні активної політики, в якій поєднується надійна оборона і щедрість у разі поліпшення відносин. Такий підхід збільшить витрати від агресивної поведінки Путіна, убезпечить демократії і може навіть змусити російський народ відмовитися від своєї віри в краще майбутнє.

Сповзання по похилій терміном до 20 років

Коли Путін в 2000 році зайняв пост президента, він поставив дві мети: обґрунтувати свою політику і консолідувати свою владу. Всередині країни він пообіцяв навести порядок після тривалого хаосу і зубожіння населення в 1990-і роки. На зовнішній арені він пообіцяв відновити велич країни після принизливої втрати території, світового впливу і військової переваги, яку Росія пережила з розпадом Радянського Союзу десятьма роками раніше. Ці цілі і обіцянки знайшли відгук в серцях російських людей. У наступні 20 років росіяни все більше відмовлялися від своїх прав, таких як свобода вираження і зборів, політичний плюралізм, справедливість судової системи і відкрита економіка (все це в той час було новим, неміцним, і цими правами люди користувалися нерівномірно). Натомість вони отримали стабільність сильної держави, зростання економіки за рахунок нафти і надію на матеріальне благополуччя середнього класу.

У США і Європі теж з’явилися надії на те, що Путін покладе край зловживанням олігархів, падіння рубля, залежно від іноземної допомоги і загального беззаконня 90-х. Сподівалися на це думали, що Росія може стати більш передбачуваним і надійним міжнародним партнером. Західні країни зазвичай відверталися, коли Путін в перші роки перебування у влади став зміцнювати свою владу все більше радянськими методами, закриваючи опозиційні газети і телестанції, кидаючи за грати, відправляючи у вигнання і вбиваючи політичних і економічних супротивників, а також відроджуючи однопартійний панування в парламенті і в регіональних органах влади. Адміністрація Джорджа Буша, що зайнялася після 11 вересня боротьбою з тероризмом, вважала, що внутрішні справи Росії Америки не стосуються і ніяких наслідків для російсько-американських відносин не матимуть.

Якщо говорити про російської зовнішньої політики, то у Путіна спочатку було три пріоритети: відновити російську гегемонію в сусідніх державах, відродити армію і посилити вплив країни за столом переговорів, де приймаються глобальні рішення. Сполучені Штати та їх союзники в основному підтримували Росію в реалізації третьої цілі, завдяки чому вона вступила у Всесвітню торговельну організацію, стала членом Групи 8 і Ради Росія-НАТО. А ще вони зробили так, щоб всі важливі рішення, наприклад, про початок американської війни в Афганістані в 2001 році і про інтервенції в Лівії в 2011 році обговорювалися в Раді Безпеки ООН і в Групі 8 з тим, щоб у дебатах могла брати участь Росія. Існувала думка, що Росія, як і Китай, може стати більш відповідальною зацікавленою стороною у загальносвітових справах, якщо включити її до складу заснованих на правилах міжнародних інститутів.

Тривали російсько-американські переговори про скорочення ядерних озброєнь, проте Вашингтон приділяв мало уваги істотним російським капіталовкладенням в збройні сили поза ядерної сфери. Адміністрація Буша в 2000 році допустила один з перших прорахунків, лише мигцем проконсультувавшись з Москвою перед виходом з Договору по ПРО. Вона зробила це для того, щоб побудувати більш потужні системи протиракетної оборони для захисту від Ірану і Північної Кореї. Пізніше команда Буша спробувала виправити помилку, запропонувавши відкритість і співпраця в розвитку з метою протидії наростаючим погрозам з боку Тегерана і Пхеньяна, однак Путін цю пропозицію відкинув. До того часу він вже включив американський вихід з Договору по ПРО в список своїх образ на Вашингтон. Потім він відчув, що у зв’язку з цим має повне право порушувати два інші угоди, які лягли в основу архітектури контролю озброєнь в 1980-ті роки: Договір про звичайні збройні сили в Європі і Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Тепер він міг звинувачувати Вашингтон в тому, що той першим зрадив довіру Москви. Путін також отримав корисні уроки з війни американської армії в Афганістані та Іраку, і далеко не блискучі власних дій військ під час війни з Грузією в 2008 році. Він почав витрачати гроші на нетрадиційні методи і засоби ведення війни, на кібервійни, на неядерна зброю великої дальності та на гіперзвукові ракети. Вашингтон зі своїми союзниками усвідомив наслідки цих інвестицій лише в 2014 році, коли Росія захопила Крим.

Демократичні і республіканські президенти дуже тісно співпрацювали з союзниками США, щоб не дати Путіну розширити сферу російського впливу в Східній Європі і перешкодити заходам російських сусідів щодо забезпечення своєї безпеки. Тут дуже швидко виникла прірва між ліберальними демократіями і як і раніше дуже радянською людиною, який керував Росією. В першу чергу це стосувалося проблеми розширення НАТО. Як ні намагалися Вашингтон і його союзники переконати Москву, що НАТО є суто оборонним альянсом, не представляє загрози для Росії, Путін, слідуючи своїм інтересам, продовжував дивитися на Європу антагоністично. Якщо Росія не може повернути землі, над якими вона колись панувала, її безпеку забезпечить тільки зона неприєднання, що простягається від східної Німеччини до Балтійського і Чорного морів, стверджував Путін. Але у Вашингтоні мало хто вважав можливим закривати двері перед новими демократіями Східної і Центральної Європи, які впродовж багатьох років намагалися виконувати всі суворі вимоги щодо вступу в НАТО і тепер наполягали на членство в альянсі. Залишити їх у геополітичній сірій зоні — це означало позбавити дані країни безпеки та свободи. Жорстоке поводження Росії з тими країнами, які залишилися в забутті (Грузія, Молдова, Україна), показало, що це саме так.

Путін завжди розумів, що пояс все більш демократичних і процвітаючих держав навколо Росії кине прямий виклик моделі його лідерства і може знову заразити російський народ бацилою демократичних устремлінь. Тому він не збирався жити і давати жити іншим колишнім радянським земель і державам-сателітам. Він використав буквально кожну демократичну боротьбу останніх 20 років, включаючи успішні дії Косова з набуття незалежності в 2008 році, протести, які призвели до громадянської війни в Сирії в 2011 році, протести на Болотній площі в Москві в 2011-2012 роках, український Майдан в 2014 році, щоб сформувати у росіян уявлення про те, ніби російські інтереси під загрозою, а сама Росія опинилася в оточенні зовнішніх ворогів. Довгий час така тактика давала результат. Російські дії на Україні і в Сирії були дико популярні в країні і відволікали увагу від внутрішніх проблем. Домігшись таких успіхів, Путін захотів більшого, а його геополітичні устремління зросли. Він повірив, що демократичні держави слабкі, і що Росія в змозі підірвати їх політичні системи і згуртованість суспільства зсередини.

Сполучені Штати і їхні союзники у чому попустительствовали путінської нахабства і самовпевненості. За минулі 12 років Путін і його поплічники заплатили досить малу ціну за свої дії. Росія порушує угоди про контроль озброєнь, бере на озброєння нову, дестабілізуючу ситуацію військову техніку, загрожує суверенітету Грузії. Вона захопила Крим і значну частину Донбасу. Вона підтримує деспотів в Лівії, Сирії і Венесуелі. Вона застосовує кіберзброю проти зарубіжних банків, енергосистем і органів влади. Вона втручається в демократичні вибори в інших країнах. Вона вбиває своїх ворогів на землі Європи. Між тим, Сполучені Штати спочатку проводять червоні лінії, а потім їх перуть. Вони виходять з договорів і залишають території, які потрібні їм для тиску на Росію. Вони відкрито ставлять під сумнів свої зобов’язання перед НАТО, руйнують альянси митами, звинуваченнями і претензіями, і навіть не без допомоги президента вселяють довіру до путінським кампанією дезінформації. Санкції США і їх союзників спочатку були болючими, але потім ослабли і стали беззубими від надмірного вживання. Вони більше не справляють ніякого враження на Кремль. Російські дипломати беруть участь у міжнародних переговорах щодо Сирії, Україні, контролю озброєнь та інших питань, маючи вказівки тягнути час і гальмувати будь-які реальні угоди, щоб дати Москві запас часу для зміцнення своїх позицій. Росія також навчилася майстерно використовувати суперечності всередині США і між Америкою та її союзниками, перешкоджаючи їх вироблення спільної і послідовної стратегії протидії.

Слабка Росія

Сполучені Штати з союзниками послабили увагу до одного питання, який повинен серйозно турбувати російського президента: до настроїв всередині Росії. Хоча Путін робить сильні ходи за кордоном, він вже 20 років не займається модернізацією Росії, і це позначається на країні. У 2019 році ріст ВВП там був дуже слабким, складаючи 1,3%. В цьому році з-за пандемії COVID-19 та вільного падіння нафтових цін може статися значний економічний спад. Міжнародні санкції заважають іншим країнам (за винятком Китаю) вкладати в Росії серйозні іноземні інвестиції. Путін наполіг на жорсткому державному контролі і на націоналізацію ключових галузей економіки, однак це стримує інновації та диверсифікацію. Російські автомагістралі, залізниці, школи і лікарні занепадають. Громадяни країни проявляють нетерпіння, так як обіцяні асигнування на інфраструктуру не виділяються, а їх податки і пенсійний вік ростуть. Корупція лютує раніше, а купівельна спроможність росіян продовжує зменшуватися. Левада-Центр в минулому році провів ряд соціологічних опитувань, які показали, що 59% респондентів виступають за «рішучі і всебічні зміни», у той час як у 2017 році таких прихильників змін було 42%. Запаморочливе кількість молоді (53%) у віці від 18 до 24 років заявляє про своє бажання емігрувати. Це найвищий показник з 2009 року.

Між тим, Путін нікуди не збирається. У нього вже четвертий президентський термін, і за законом він не зможе балотуватися на наступних виборах, які повинні відбутися в 2024 році. Але російський парламент і Конституційний суд вже слухняно затвердили поправки до конституції, які дозволяють йому претендувати ще на два шестирічних терміну. Тому Путін може залишитися при владі до 2036 року. Щоб надати цьому процесу видимість легітимності, Путін оголосив про проведення загальнонаціонального референдуму щодо поправок. Але пандемія коронавіруса поставила ці плани на паузу. У березні Левада-Центр провів ще один опитування, яке показало, що лише 48% росіян виступають за продовження президентського правління Путіна, а 47% проти. 50% опитаних заявили, що вони за змінюваність влади і хочуть бачити нові обличчя в політиці. З урахуванням цих цифр Путін може взагалі відмовитися від проведення референдуму.

В цілому у Росії сьогодні переважає атмосфера приреченості і скепсису. Країна сьогодні жваво нагадує про колишні часи, коли кремлівські лідери занадто багато займалися зарубіжними авантюрами і занадто мало добробутом власного народу. Так було під час застою в 1980-х роках. Різниця в тому, що у Путіна поки ще є гроші, щоб розкидатися ними. У Росії в 1990-е роки було два фінансові кризи. Спогади про них і необхідність поповнювати гаманці своїх підручних змусили Путіна створити великий грошовий фонд на чорний день. У російському Фонді національного добробуту в даний час 150 мільярдів доларів, а обсяг золотовалютних запасів перевищує 550 мільярдів доларів. Неясно, скільки коштів Путін готовий витратити на підтримку російської системи охорони здоров’я і на відновлення економіки після коронавіруса. Якщо пандемія завдасть по країні болючий удар, і в цих умовах олігархи отримають допомогу, а простих Іванов знову нагодують порожніми обіцянками і розмістять у переповнених лікарнях, то цього разу терпець у росіян може лопнути.

Єдиний фронт

Завдання для США на 2021 рік буде полягати в тому, щоб очолити демократії в усьому світі і спільно розробити більш ефективний підхід до Росії. В його основу треба покласти переваги демократій, а при його реалізації слід тиснути на ті больові точки Путіна, де він найбільш вразливий. Серед іншого, це його власні громадяни. Називати це «суперництвом великих держав» або «новою холодною війною» — означає надавати Путіну дуже велике значення. Сьогоднішня Росія — це лише бліда тінь Радянського Союзу. Якщо говорити про путінської Росії як про рівний по силам або непереможного ворога, це буде знецінювати можливості США стримування і протидії небезпечній кремлівської політики. Але Сполучені Штати не повинні протистояти Москві в поодинці. Як і в минулому, їм слід мобілізувати свої міжнародні альянси, зміцнити їх внутрішній оборонний потенціал і спільними зусиллями відображати російські зазіхання в гарячих точках по всьому світу.

Ці дії треба почати з самих демократій. Як написав у 1946 році у своїй «довгій телеграмі» американський дипломат Джордж Кеннан, коли маєш справу з Москвою, дуже багато залежить від самопочуття і енергійності нашого власного суспільства». Перш за все, треба відновити єдність і впевненість американських альянсів в Європі та Азії, а також покласти край братовбивчої риторики, каральної торгової політики і відособленості останніх років. Сполучені Штати можуть подати всьому світу приклад демократичного оновлення, вкладаючи кошти в суспільна охорона здоров’я, інновації, інфраструктуру, зелені технології, перенавчання людей на нові спеціальності, і одночасно ліквідуючи бар’єри на шляху торгівлі. Лідери вільних народів у всьому світі повинні також зміцнити віру в саму демократію.

Москва повинна зрозуміти, що Вашингтон зі своїми союзниками робить конкретні кроки щодо зміцнення власної безпеки і збільшує для Росії витрати від конфронтаційної політики та мілітаризації. Серед іншого, потрібен розумний і повноцінний військовий бюджет, потрібна подальша модернізація ядерної зброї США і їх союзників, потрібні нові ракети в звичайному спорядженні і системи ПРО для захисту від російських сучасних наступальних систем. Сполучені Штати покращують своє становище у тих областях, де Росія домагається або вже домоглася переваг. Це гіперзвукові ракети, підводне зброю, кібербезпека і засоби заборони доступу/блокування зони. Але Америка повинна зробити більше, щоб домогтися того ж самого від своїх союзників. Наприклад, їй треба частіше і активніше займатися розробкою високотехнологічних систем озброєння спільно з союзниками. Їй слід створити постійні бази вздовж східного кордону НАТО. Їй потрібно частіше і помітніше проводити спільні навчання і тренування. Якщо США наполягатимуть на цільових військових інвестиціях, це допоможе краще розподілити навантаження між членами НАТО, ніж нескінченні політичні загрози.

Відновивши власні сили, Сполучені Штати будуть мати більше можливостей посадити Росію за стіл переговорів. Схоже, Путін виніс із холодної війни один важливий урок, який полягає в тому, що президент Рональд Рейган збанкрутував Радянський Союз гонкою ядерних озброєнь. Не бажаючи, щоб така ж доля спіткала Росію, він прагне продовжити договір СНО-3 про обмеження американських і російських ядерних ракет великої дальності, дія якого закінчується в 2021 році. Вашингтон повинен скористатися тим відчуттям невідкладності, яке виникло у Путіна, і пов’язати дискусії по СНО-3 з більш масштабними переговорами з усіх аспектів військової могутності, включаючи ядерні і звичайні озброєння, космос і кіберпростір. Щоб був запас часу для підготовки таких переговорів, договір СНО-3 треба тимчасово продовжити на рік або два. Але при цьому Вашингтон не повинен давати Москві те, що їй потрібно більше всього: безумовну пролонгацію СНО-3 без будь-яких переговорів про створення в Росії системи ядерної зброї малої і середньої дальності, а також про новий неядерному зброю. Вашингтон також не повинен наполягати на негайному підключенні до цих переговорів Китаю, чого вимагає нинішня адміністрація. Якщо США і Росія прийдуть до згоди, вони зможуть спільно примусити Китай до переговорів. Але Сполучені Штати не повинні жертвувати своїми безпосередніми інтересами безпеки в надії на те, що Китай коли-небудь погодиться на тристоронні переговори. Поступивши таким чином, Вашингтон просто дасть Путіну більше часу на створення нової зброї.

Не менш небезпечні дії Росії по використанню інтернету в своїх агресивних цілях. Американський президент повинен очолити кампанію по захисту демократичних суспільств від російських спроб втручання у вільні вибори, від поширення дезінформації, від розпалювання соціальних протиріч і від проведення політичних кампаній впливу. Демократії усього світу повинні об’єднати свої ресурси більш ефективно співпрацювати з IT-компаніями і з науковцями, викриваючи і стримуючи зловмисну діяльність Росії в режимі реального часу, а не через місяці і роки. Держави і IT-компанії несуть загальну відповідальність за просвітництво людей, щоб вони розуміли, коли ними маніпулюють з-за кордону. Їм також потрібно домовитися про внесення змін у структуру отримання прибутків в інтернеті, тому що зараз ця система віддає перевагу не правді, а швидкості і масштабами розповсюдження контенту, і дозволяє путінським тролям вести свою таємну війну, отримуючи при цьому гроші від Фейсбуку, Ютьюба і інших цифрових платформ. Чому б Вашингтону і його союзникам не нагодувати Путіна його власними ліками всередині Росії, заперечуючи при цьому свою причетність?

Україна — це ще одне поле битви за демократію, що США не повинні віддавати Путіну. Підтримка України з боку Америки і Європи запобігла її повний крах і розчленування, але війна в Донбасі триває, і українці гинуть майже кожен день. Росія фактично погодилася на умови відходу з Донбасу, на відміну від Криму. Ці умови викладені в Мінських угодах від 2014 і 2015 років. Не вистачає послідовних дипломатичних зусиль з боку Вашингтона, Києва, Берліна і Парижа по реалізації цієї угоди. Крім того, необхідно тиск на Путіна, щоб він виконав свою частину угоди. Однак Путін ставить їм палиці в колеса, вносить розкол у їхні ряди, а провідні європейські лідери перешкоджають прямої участі США в переговорах, діючи всупереч побажанням України. Якщо Сполучені Штати і їх союзники чітко вкажуть Москві на те, що шлях до поліпшення відносин з усіма країнами НАТО і ЄС проходить через Україну, Путін буде ставитися до цього набагато серйозніше. Якщо Росія буде і далі гальмувати процес проти неї треба ввести нові санкції та застосувати інші форми політичного, економічного і військового тиску. У той же час США повинні запропонувати Росії план поступового зняття санкцій на той випадок, якщо Путін погодиться виконати свої зобов’язання і піде з України.

Успіхи Росії на Близькому Сході — це ще один результат американської нерішучості і зневаги. У Сирії Путін побачив можливість підтримати такого ж як він самовладного правителя, проти якого виступив народ, і посилити регіональний вплив Росії. Сполучені Штати, прагнучи обмежити свої власні зобов’язання в цій країні, помилково вважають, що якщо Росія глибоко зав’язне в Сирії, у неї з’являться стимули врегулювати конфлікт і підтримати вільні вибори. Згідно цієї теорії, будучи зацікавленою в такій грі, Росія захоче вести її чесно. Однак вона, здійснивши військове втручання, врятувала сирійського диктатора Башара аль-Асада, відкрила двері іранського впливу і відправила сотні тисяч сирійських біженців у вигнання в Йорданію, Туреччину і Європу. Між тим, Сполучені Штати полегшили життя Путіну і Асаду, нейтралізувавши спільну загрозу, якою є «Ісламська держава», або ИГИЛ.

Сьогодні Росія бомбардує лікарні та школи в провінції Ідліб, щоб повернути цю територію Асаду. Вона загрожує новими потоками біженців, щоб утримати Туреччину, країни Європи та США від відповідних дій. Російські війська регулярно перевіряють на міцність тих нечисленних американських військових, які залишилися в Сирії, в спробі отримати доступ до нафтових родовищ і маршрутами провезення контрабанди. Якщо ці американські війська підуть, ніщо вже не буде заважати Москві і Тегерану фінансувати свої операції за рахунок сирійської нафти, а також контрабандних наркотиків і зброї. Американська присутність у Сирії не повинно бути великим, але і до нуля його зводити теж не можна, так як в цьому випадку Путін стане безумовною домінуючою силою на Близькому Сході. З недавнього часу Росія також почала діяти в Лівії, надаючи допомогу військам генерала Халіфи Хафтара зброєю і порадами. Це вказує на те, що у неї в даному регіоні великі апетити. А чому б і ні, якщо вона може дешево купувати контроль над територіями, вплив, безкарно порушуючи при цьому норми міжнародного гуманітарного права?

Пропозиція про загальне процвітання

Захищаючи свої інтереси всередині країни і за кордоном, Сполучені Штати повинні враховувати і те, що Путін хоче отримати від російсько-американських відносин. Він безперечно хоче зняття санкцій, а тому американське і європейське керівництво повинно ясніше і чіткіше висувати умови скасування цих каральних заходів. Вони також традиційно пропонували Росії позитивні політичні і економічні стимули для поліпшення відносин. Так, в 2013 році, коли США і Україна вели переговори з ЄС про вільну торгівлю, Вашингтон запропонував скасувати деякі мита і нормативні бар’єри, щоб Росія теж отримала певні вигоди від цих угод. Але Росія захопила Крим, і переговори були заморожені.

Цілком можливо, що сьогодні Путін відчуває себе в безпеці тільки в тому випадку, коли Кремль жорстко контролює економіку. У такій обстановці американські і європейські пропозиції про вільну торгівлю та інвестиції його не зацікавлять. Він може також побоюватися, що буде виглядати слабким і нужденним, якщо погодиться на покращення економічних відносин. Але це не повинно перешкодити Вашингтону і його партнерів по «Великій сімці» запропонувати Кремлю альтернативу його посилюється залежно від Китаю. Стимули можуть бути у вигляді спільного інвестиційного фонду, зон вільної торгівлі, відмови від мита на певні товари. Можна також створити приватно-державні партнерства в такій області як чиста енергетика, проводити круглі столи з участю бізнесу, давати молодим росіянам можливість працювати в американських і європейських компаніях. НАТО може запропонувати Москві почати все спочатку, зокрема, відновити спільні військові навчання в таких галузях, як запобігання аварій і дій у надзвичайних ситуаціях. США і Європа можуть знову підняти питання про діалог на тему загальноєвропейської безпеки, який у 2008 році був запропонований тодішнім російським президентом Дмитром Медведєвим. При цьому така безпека не повинна послаблювати існуючі об’єднання, такі як НАТО, ЄС і Організація з безпеки і співробітництва в Європі. Якщо США спільно з союзниками відновлять роботу над своєю політикою відносно Ірану та Північної Кореї, вони повинні запросити Росію в якості конструктивного партнера.

Вашингтон для початку захоче виставити свої пропозиції у вітрині на загальний огляд. Щоб забезпечити укладення угоди, Росії доведеться продемонструвати, що вона рішуче налаштована покласти кінець своїм нападкам на демократію, і має намір сумлінно вести переговори з контролю озброєнь, по Україні, Сирії та інших непростим питанням. Будь-які стимули можуть бути скасовані, якщо Росія буде ухилятися від виконання своєї частини угоди.

Одночасно США і їх союзникам треба безпосередньо спілкуватися з російським народом, особливо з молоддю і з жителями невеликих міст. У цій справі на користь піде пакет економічних стимулів з конкретними вигодами для простих росіян. У цьому випадку будуть спростовані кремлівські доводи про те, що США домагаються зубожіння і оточення Росії, і що вигідні для всіх угоди неможливі. Путін 20 років звинувачує США і НАТО в провалах свого керівництва всередині країни і в зарубіжних агрессиях. Наклеївши ярлик «іноземних агентів» на ті російські неурядові організації, які реалізують спільні програми з ліберальними демократіями, він заблокував американські контакти з російськими активістами громадянського суспільства, з політичною опозицією, лікарями, журналістами і багатьма іншими. Він також припинив більшу частину наукових обмінів. Такі репресивні заходи дали саме той результат, на який він розраховував. Зараз все менше росіян знайомиться з американцями, працює з ними і сподівається на зміцнення зв’язків.

Вашингтон зі своїми союзниками також може запропонувати росіянам сильніші спонукальні мотиви, щоб вони могли вирватися з інформаційної блокади Путіна. Проводячи належні перевірки на предмет безпеки, США та інші країни можуть дозволити безвізовий в’їзд росіян у віці від 16 до 22 років, давши їм можливість самостійно формувати свою думку перед вибором життєвого шляху. Західні країни також повинні подвоїти кількість державних освітніх програм в коледжах та аспірантурах, щоб росіяни могли навчатися за кордоном. Їм слід надавати більше зручні робочі візи випускникам. Путін може заборонити своїм громадянам приймати ці пропозиції, але в такому разі він сам буде винен у тому, що молоді росіяни позбавлені сприятливих життєвих можливостей.

І нарешті, американське керівництво має заново навчитися спілкуванню з народом Росії. Рейган і президент Білл Клінтон зверталися до нього безпосередньо з промовами й інтерв’ю, пропонуючи дружбу, загальну безпеку та процвітання у разі подолання розбіжностей між двома країнами. Сьогоднішні лідери забули, як це робити. Більше того, вони погодилися з Путіним, який вважає, що будь-яка спроба зближення з простими росіянами є втручанням у внутрішні справи країни, хоча сама Москва проводить масштабні кампанії впливу в США і Європі.

У радянську епоху США долали кремлівську цензуру, поширюючи свої послання через радіостанції «Голос Америки» і «Радіо Вільна Європа», через журнал «Америка» і через регулярні контакти з дисидентами. Незважаючи на всі зусилля Путіна, сьогоднішня Росія більш доступна, ніж Радянський Союз. Молоді росіяни набагато частіше отримують інформацію і знайомляться з новинами через інтернет, ніж через державне телебачення та друковані ЗМІ. Вашингтон повинен намагатися контактувати з ним там, де вони знаходяться: це соціальні мережі «Однокласники» і «ВКонтакте», Facebook, Телеграм та Ютьюб, а також численні нові цифрові платформи російською мовою. Не слід покладати надії на те, що ці групи вже найближчим часом повстануть і вимагатимуть змін; але Сполучені Штати не повинні допускати, щоб тільки Путін формував уявлення молодих росіян про демократичну політику і цінності. Вашингтон зі своїми союзниками повинен постійно доводити, що відносини не повинні бути антагоністичними.

Вибір за ними

В цілому більш послідовний підхід до Росії зажадає більше єдності, ресурсів, впевненості і зосередженості. Під час спілкування з Путіним у минулому Америка забувала або один, або всі ці елементи. Вашингтон приділяв цьому дуже мало уваги, витрачав на це занадто мало коштів і дозволяв відокремлювати себе від союзників, коли його спокушали обіцянками прогресу в одній області в обмін на компроміси в інший (Іран в обмін на Сирію, Сирія в обмін на Україну і так далі).

Дехто, в тому числі і я сама, виявляли надмірний оптимізм, вважаючи, що чим більше Росія буде зближуватися з вільним світом, тим краще і демократичніше вона стане як партнер. Інші ж демонстрували надмірний песимізм, посилаючись на унікальний набір російських інтересів, на її географію та історію, щоб виправдати її агресивність і порушення міжнародних норм. Хтось суперечив історії, стверджуючи, що якщо НАТО відмовиться від розширення і погодиться на російську гегемонію над Україною, а також запропонує їй більш широку сферу впливу, всі апетити Путіна будуть задоволені. Але всі ці погляди жодною мірою не поліпшували подання американських політиків і їх уміння бачити перспективу.

Наближаються президентські вибори дають США хороший шанс перейти від оборони до наступу, відновити сили і впевненість демократичного світу і закрити проломи в безпеці після багаторічної пасивності і розколу. Коли Сполучені Штати проявлять таку рішучість, вони зможуть скористатися моментом поновлення у себе вдома і застоєм в Росії, щоб знову протягнути їй руку. Путін може не захотіти її потиснути. Не виключено також, що він не зможе цього зробити. Але російський народ повинен знати, що Вашингтон зі своїми союзниками пропонує йому і Росії вибір.

Вікторія НУЛАНД , Foreign Affairs