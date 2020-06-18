Подробиці розстрілу на вулиці Приорова: вбито господиня, її мати, дитина

Страшна сімейна трагедія сталася в четвер вдень на вулиці Приорова. В будинку 38а чоловік прийшов додому до своєї колишньої подруги і влаштував стрілянину. Від отриманих поранень загинули сама жінка, її 3-річний син і мати. Також загинув і сам візитер.

Як стало відомо «МК», перша інформація про стрілянину надійшла до 15 годин. «Швидку» викликала жінка. Вона заявила, що знайомий вистрілив в її подругу і поранив її у вухо. Це було початком бійні.

Коли до будинку під’їхали правоохоронці, пролунало ще кілька пострілів. Після цього в квартирі на 7-му поверсі настала тиша. Поліцейські увірвалися в житло і стали свідками страшної розправи.

Від куль загинули 4 людини. 24-річна Єлизавета Хлюпина була прописана в цій квартирі разом з батьками і сином Артемом, хлопчикові було 3 року. Крім того, у неї в квартирі знаходилася її мати Світлана Тивченко. Ці жінки, а також хлопчик стали жертвами злочину. Четвертий загиблий – сам стрілок по імені Севастіан (він не був батьком дитини).

Попередньо встановлено, що чоловік з’явився в квартиру з карабіном. Тобто спочатку він планував страшний злочин. Сусіди чули звуки сварки, плач дитини, після чого розпочалася стрілянина.

Мотиви страшного вбивства поки невідомі. Можливо Єлизавета мала намір порвати зі своїм знайомим, а він цього не хотів. На місці події працює оперативно-слідча група.