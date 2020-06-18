Маленький утенок загнал собаку в угол

Житель города Вельс (федеральная земля Верхняя Австрия) в середине мая запечатлел встречу своего четвероногого питомца с принесённым из пруда утёнком.

Об этом пишут СМИ.

Автор видеоролика написал в комментариях, что пернатый нарушитель спокойствия домашнего питомца, принял его за свою мать.

Пёс же решил на всякий случай дистанцироваться от наглого птенца, получившего имя Карлос и попытался скрыться от него в доме. Но упрямый утёнок всё же загнал в угол пса и продемонстрировал ему свои искренние чувства.