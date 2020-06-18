Влада задумала підвищити ПДФО для «середнього класу»

Уряд Росії обговорює можливість підвищити податок на доходи фізосіб. Про це Forbes розповіли федеральний чиновник і джерело в Держдумі і підтвердив РБК співрозмовник, близький до адміністрації президента.

Ставка ПДФО може вирости з 13% до 15% для громадян, що заробляють від 2-3 млн рублів на рік. Консультації йдуть як в уряді, так і в адміністрації президента.

Зміна ПДФО влади планують подати як введення податку на багатих, пояснюють джерела Forbes. Забезпеченими при цьому будуть вважатися люди, які заробляють в середньому 166-250 тисяч рублів на місяць. Під підвищену ставку фактично потраплять росіяни з зарплатами на рівні середніх європейських країн, наприклад, Іспанії (2300 євро в місяць), Італії (2800 євро) або Фінляндії (3400 євро).

У Росії, нагадаємо, середня зарплата, згідно з Росстатом, становить 49 тисяч рублів на місяць, а «середній клас», на думку президента Володимира Путіна, живе на 17 тисяч рублів.

Попередня спроба обговорити податок на забезпечених громадян відбулася в уряді в 2018 році: тоді багатими пропонували вважати людей з доходом від 7 млн рублів в рік, тобто майже 600 тисяч рублів на місяць.

Зараз ситуація для того, щоб повернутися до підвищення ПДФО «ідеальна санкционно-пандемічна», говорить джерело РБК в АП. В суспільстві зростає запит на соціальну справедливість, додає джерело Forbes. Доходи людей впали, а на носі – голосування за поправки до Конституції.

За даними Forbes, питання обговорюється з січня. «Там більше 10 різних варіантів, готовий сценарій є у адміністрації президента і уряду, при необхідності його можна просто дістати і застосувати», – розповів експерт, який брав участь у обговоренні.