«Антикорупціонер» Лещенко не вберіг «Укрзалізницю» від закупівлі «лівих» запчастин на 100 млн грн

Служба безпеки України викрила Публічне акціонерне товариство (ПАТ) «Укрзалізницю» в закупівлі неякісних і крадених запчастин на 100 млн гривень.

За повідомленням прес-служби СБУ, «Укрзалізниця» закупила неякісних запчастин на 100 млн гривень, що створювало загрози стабільному функціонуванню залізничних перевезень. У структурних підрозділах «Укрзалізниці» і комерційних структурах у 5 регіонах України проводять обшуки.

«Частина запчастин, за версією слідства, виготовлена кустарним способом, частина — викрадена з вітчизняних підприємств залізничної галузі», — додали в СБУ. Скрін з сайту СБУ Корупционная закупівля була здійснена за підтримки керівництва Укрзалізниці, — пише сайт СБУ.

Як повідомлялося раніше, в наглядову раду «Укрзалізниці» і до складу комітету по корупції, антикорупції та комплаенсу УЗ входить антикорупціонер, колишній журналіст-розслідувач і народний депутат Сергій Лещенко. Про свою роботу саме в цьому комітеті сам Лещенко заявляв в одному з інтерв’ю. При цьому він стверджував, що з корупцією в «Укрзалізниці» бореться спеціальний підрозділ з 200 фахівців, а він сам є лише «государевим оком з приводу того, як у цій компанії борються з корупцією».

Рік тому — у липні 2019 року — кандидат у депутати Верховної Ради від партії «Слуга народу» Анна Бондар подала в Центральну виборчу комісію скаргу на кандидата в депутати по тому ж округу Сергія Лещенка. Фактично вона звинуватила антикорупціонера викрадення і незаконне використання бренду «Слуга народу», на що екс-нардепа від «Блоку Петра Порошенко» (БПП) ніхто не уповноважував.