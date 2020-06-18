У Єрмака звинуватили «слуг народу» в невдячності і пригрозили страшною карою

Уряд Шмигаля з Програмою 2.0 так і не змогла отримати підтримку парламентської більшості. З другої спроби. Незважаючи на особисті і досить переконливі прохання Президента…

Про це повідомив сьогодні радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

На жаль. Тому що таку дивну поведінку депутатів явно додає хаосу в наше і без того занадто бурхливий та нестабільний час.

Уряд, економіка, стратегія і багато що інше з того, що формує стабільність держави, відтепер підвішується на черговий болючий гачок. На перший план знову виходять руйнівники: вуличні бійці, шоу-політики і фінансово-сировинні спекулянти. Рвати шкуру далі…

Питання, правда, в тому, заради чого все це потрібно депутатам? Щоб що? Щоб публічно довести свою круту «самостійність»?

Щоб виставити себе — зматерілих членів колись монобольшинства — на кулуарних торгах в індивідуальному порядку?

Щоб ситуативно влитися в чужі команди на правах молодших партнерів?

Щоб наївним шантажиком отримати нові плюшки і прибуток від президентської команди? Щоб підвищити ставки напередодні місцевих?

Навряд чи… Все це історії про політичні мізки. А повторне голосування «проти Шмигаля» — це історія, скоріше, про добровільну відмову від адекватної логіки і інстинктів самозбереження..

Правляча парламентська партія іноді заграється. Чим далі, тим очевидніше.

Зрозуміло, що залізобетонного ідеологічного об’єднуючого стрижня ніколи і не було. Зрозуміло, що всередині фракції дуже багато різних груп впливу, які — з чисто українською традицією — воліють грати в «обмани мене, якщо зможеш». Навіть якщо це б’є по їх же інтересами. Зрозуміло, що багато нардепів, волею неймовірного випадку опинилися в парламенті, швидко обнарциссились і стали вважати себе одиничними творіння політичного Бога ручної роботи). Буває…

Але, зрозуміло, все це не так. І групи, і окремі особистості зробили свої стрімкі кар’єри тільки завдяки одній єдиної репутації одного/єдино людини.

Занадто банально? Ага. Але тим не менш, де/хто це швидко і міцно забув. Втім, це ж добре відома історична особливість нашої країни — роздута зарозумілість вчорашніх ноунеймов, яке тут же виявляється невдячним…

Однак є одне «але». Якщо хлопці не повернуться назад в розумний світ зі своїх галлюциногенновых ілюзій і не статут спочатку думати, а потім хизуватися, все закінчиться дуже сумно. Для юних кар’єр, перш за все.

Тому що все для них почне дуже швидко руйнуватися. В прямому і переносному.

Своїх-то репутацій як не було, так і немає. Є тільки п’ятивідсоткові впізнаваності на власних виборних округах. Невзлетаемые медійні образи і вагони каламутних домовленостей по «сто/м’ятих, компроматних доларів».

Залишилося тільки подумати про… обов’язкових батогах для дітей, які занадто агресивно загралися на чужій вулиці…

Як бачимо, Подоляк намагається зробити вигляд, що Зеленський все ще дуже сильний і покарає недбайливих «дітей» у своїй фракції.

Однак, насправді, сьогоднішнє голосування по програмі Шмигаля показав і довів, що Зеленський слабкий. І його (а тим більше Єрмака) вже ігнорує майже третина фракції «Слуга народу»…