Зеленський вже токсичний, восени він буде збирати речі — експерт

Хаос в країні стрімко наростає, а президент сидить на самоізоляції і відверто сибаритствует…

Повторна заява Зеленського, що він піде на другий термін, виглядало смішно, безглуздо, але … цілком зрозуміло.

Таку думку оприлюднив близько години тому у Фейсбуці політичний та економічний експерт Андрій Головачов.

У кулуарах поповзли чутки, що після місцевих виборів, які Слуги з тріском програють, Президент буде збирати речі.

І що нібито такий варіант йому наполегливо рекомендують старші товариші.

Чутки ці настільки серйозні, що якщо Зеленський ніяк не буде на них реагувати, то він ризикує потрапити в «прогноз, що сам збувається». Тобто, від нього почнуть відмовлятися все, як якщо б йому залишилося правити всього кілька місяців.

Тому Зеленський змушений був піти у всі тяжкі та повторно оголосити про свій другий термін. Нерозумно, звичайно, але що робити, якщо хаос в країні стрімко наростає, а президент сидить на самоізоляції і відверто сибаритствует.

Але, судячи з того, що фракція Слуга народу, незважаючи на заклики Зеленського, сьогодні в черговий раз пройшла Програму Шмигаля, власні депутати вже дійсно не вірять не те що в другий термін, але навіть і в перший.