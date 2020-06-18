У Росії офіційно повідомили, що почали готуватися до другої хвилі коронавіруса

Влада Росії (країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18) «поки готуються» до другої хвилі коронавіруса, є ризики, що вона почнеться після літа.

Про це заявила сьогодні в ефірі «Росії 24» глава Росспоживнагляду Анна Попова

«Ось в літній час ми сподіваємося, що всіма заходами, ще й сезон, який, сподіваюся, допоможе нам, ми скоротимо інтенсивність епідпроцесу.

Але ризиків, що він, цей епідпроцес, повернеться в фазі свого підйому і розвитку в осінню пору, поки достатньо», — сказала вона.

Кордону можна буде відкрити і відновити міжнародне сполучення, коли будуть мінімальні ризики завезення коронавирусной інфекції з-за кордону, додала чиновниця.

За її словами, відкривати міжнародне авіасполучення будуть «дуже обережно», «дуже поступово» і «дуже неспішно», зважуючи всі ризики, як це робиться в Європі.

Зазначу, що дана заява (та інші схожі) в Росії зараз озвучують спеціально.

Справа в тому, що в цій країні фашистської друга хвиля епідемії напевно йде щосили вже зараз. Але офіційна статистика сильно занижується — щоб Путін зміг провести намічені на найближчий час заходу з утримання своєї влади.

А потім, коли далі брехати буде все складніше, так і великої потреби в цьому в Путіна вже не буде, скажуть, що розпочалася друга хвиля — ми ж попереджали…