Бідні країни ризикують надовго залишитися без вакцини — Business Insider

Багаті країни розміщують великі попередні замовлення на вакцини проти COVID-19, тому бідні країни, ймовірно, її не отримають.

Декілька вакцин-кандидатів показали багатообіцяючі результати в ході клінічних випробувань. І деякі країни поспішили отримати достатньо доз, щоб подбати про своїх громадян, заплативши величезні суми.

Про це передає сьогодні Business Insider.

Великобританія інвестувала 79 млн. дол. в Оксфордську програму вакцинації в обмін на 30 млн. доз.

США зарезервували 300 млн. доз цієї ж вакцини після підписання угоди з AstraZeneca на суму 1,2 млрд. дол.

Німеччина, Франція, Італія і Нідерланди підписали угоду з AstraZeneca на 400 млн. доз.

ЄС запустив Європейську стратегію з вакцин, щоб забезпечити всіх членів блоку доступом до вакцин. На цю програму було виділено 2,3 млрд. дол.

Правозахисні групи та активісти в ООН і Міжнародному Червоному Хресті попереджають, що таке перспективне планування залишить більш бідні країни в стороні.

«Ми не можемо просто покладатися на добру волю для забезпечення доступу. У ситуації з ВІЛ/СНІД знадобилося 10 років, щоб люди в країнах з низьким рівнем доходу отримали доступ до ліків. Якщо це трапиться з COVID-19, це буде дуже тривожно», — заявила співробітниця Британської ради з біоетики.

Було висунуто ряд ініціатив для забезпечення того, щоб більш бідні країни мали доступ до вакцини.

Компанії AstraZeneca і Johnson&Johnson заявили, що не будуть отримувати прибуток від продажу своєї вакцини бідним країнам.

Китай, який також працює над розробкою вакцини, пообіцяв спочатку надати будь-яку успішну вакцину африканським країнам.

Питання про терміни, спосіб одержання та адресатів, які отримають вакцину, є глобальною етичною проблемою.

Видання пише про низку ініціатив, покликаних подбати про те, щоб бідні країни теж мали доступ до профілактичних препаратів проти коронавірус.

4 червня AstraZeneca заявила, що підписала угоди на 750 мільйонів доларів з організаціями CEPI, Gavi і «Альянс вакцин» про передачу 300 мільйонів доз. ЄС теж обіцяє подбати, щоб бідні країни не залишилися «за бортом».

«Коли мова йде про боротьбу з глобальною пандемією, для позиції в дусі «я перший» немає місця», — сказала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

AstraZeneca також підписала угоду з Індійським інститутом сироваток про передачу 400 мільйонів доз для країн з низькими і середніми доходами.

Нагадаю, під час президентства Порошенко Україна стала найбіднішою країною в Європі, «перегнавши» Молдову.

Також Україна посідає одну з останніх рядків за цим показником (ВВП на душу населення) у світі…