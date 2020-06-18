Украинцев предупредили об ужесточении правил регистрации автомобилей

Стало известно, как украинцы по-новому будут регистрировать б/у автомобили. Об этом пишет портал 24.

Соответствующую инициативу выдвинуло МВД.

Так, силовики предлагают изменить порядок регистрации транспортных средств, которые ввозятся в Украину из других стран.

Согласно проекту постановления, покупателям таких транспортных средств нужно будет предоставить дополнительный документ, за который придется доплачивать.

Если ввезенный автомобиль был зарегистрирован в другой стране, то нужно будет предоставить в сервисные центры МВД регистрационные документы на транспортное средство соответствующей страны или документы, которые могут подтвердить его регистрацию.

При предоставлении документы должны быть переведены с апостилем. Соответственно, за регистрацию придется дополнительно отдать от 150 до 200 евро.

«Такими считаются документы, составленные за пределами Украины с участием должностных лиц компетентных органов или присланные от таких органов, при условии их перевода на государственный язык консульскими учреждениями Министерства иностранных дел Украины или официальными органами других государств путем проставления на документах апостиля», – сказано в документе.

Инициатива от МВД может усугубить жизнь тем украинцам, которые захотят пригнать автомобиль из США. В постановлении сказано, что «документ, удостоверяющий, что транспортное средство подлежит утилизации, не является документом, подтверждающим регистрацию транспортного средства». То есть, когда списанные в США «битки» не будут признавать транспортными средствами, пригодными к эксплуатации и, то их нельзя будет поставить на учет в Украине.