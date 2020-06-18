В Україні в два рази зросла кількість госпіталізацій з COVID-19

У Міністерстві охорони здоров’я України заявили про різке зростання кількості госпіталізацій пацієнтів з коронавирусной інфекцією COVID-19.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар, заступник глави Моз Віктор Ляшко, передає «Інтерфакс-Україна». Він уточнив, що станом на 18 червня, було зафіксовано 190 таких випадків. У попередні дні цей показник не перевищував 100 осіб.

«Ми моніторимо завантаженість ліжок, наша динаміка – від 2,5 тисяч до 3,5 тисяч – це від 10% до 15-17%. У лікарнях першої хвилі близько 25 тисяч ліжок готові до прийому хворих. Але в останні дні значно зростає кількість госпіталізованих – раніше у нас було до 100 госпіталізацій на добу, сьогодні зафіксували 190. Щодня на апаратах ШВЛ перебуває близько 90 хворих. В наших лікарнях першої хвилі коштують близько 2 тисяч апаратів ШВЛ», – розповів головний санлікар.

Він додав, що у травні кількість госпіталізацій скорочувалася і очікувалося спад агресивності вірусу. Однак динаміка почала показувати зростання після четвертого етапу ослаблення карантину.