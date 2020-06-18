В Україні недовиконання дохідної частини бюджету становить понад 40 млрд грн, — Гетманцев

В Україні недовиконання дохідної частини бюджету становить понад 40 млрд грн. Про це в ефірі «112 Україна» заявив народний депутат від партії «Слуга народу» Данило Гетманцев.

«Це в основному недовиконання митниці, яка постраждала від кількох факторів», — сказав він.

За його даними, до бюджету закладено невірний курс долара. Гетманцев додав, що 40 млрд грн навряд чи вдасться компенсувати до кінця року.

«Ми розуміємо, що далі бюджет, який скоротився за дохідною частиною, і відповідно збільшився дефіцит бюджету. До кінця року бюджет буде виконуватися за доходами, і в Податковій, ми сподіваємося, так само, тому що зараз урядом вживаються всі необхідні заходи», — сказав Данило Гетманцев.

Якщо уряд не буде вживати необхідні заходи, то Гетманцев заявив про можливу необхідність прийняття кадрових рішень.