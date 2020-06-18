Гроші з Covid-фонду частково перенаправили на будівництво доріг, — Гетманцев

Частину грошей з Covid-фонду була перенаправлена на будівництво доріг. Про це розповів народний депутат від фракції «Слуга народу» Данило Гетманцев в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Я знаю, що ми плануємо в цьому році близько 4 тис. км доріг здати відремонтованими і реконструйованими. Частково гроші з Covid-фонду ми перенаправили на будівництво доріг. Я про цей закон і кажу, № 3509 (про внесення змін до держбюджету, — ред.), ми сьогодні проголосували», — розповів Гетманцев.

Він також додав, що у фонді ще залишилися гроші, і, на його переконання, і, за розрахунками уряду, їх повинно вистачити, щоб профінансувати всі заплановані програми.