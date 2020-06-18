Пока Каменских дома: Потап показал, как проводит время сыном

Рэпер Потап поддерживает теплые отношения с сыном Андреем и регулярно проводит с ним свое свободное время.

Бывшая супруга Алексея Потапенко — красивая деловая женщина, коммерческий директор, сооснователь продюсерского центра Mozgi Entertainment Ирина Горовая. Несмотря на развод и последующий брак рэпера с певицей Настей Каменских, Ирине и Алексею удалось сохранить теплые отношения.

Кроме того, Потап принимает активное участие в воспитании общего сына – 11-летнего Андрея.

Потап с бывшей женой и сыном

Так, на днях Потап опубликовал небольшой видеоролик, где его сын бежит по пруду. Как объяснил рэпер в предыдущем посте, сейчас они с Андреем находятся в гостях у дедушки.

“Круто!”, “эх, хорошо у дедушки”, “Очень красиво”, “класс, молодцы, что проводите время на свежем воздухе”, – комментируют видео пользователи.

Потап с сыном