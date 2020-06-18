Всього за місяць захворюваність коронавірусом в Україні зросла на 80%

У Моз розповіли про нинішній ситуації з коронавірусом в Україні і нагадали про правила посивіння в умовах карантину.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я в Facebook.

«На 80% збільшився показник захворюваності COVID-19 в період з 18.05 до 18.06. Станом на 18 червня в Україні показник захворюваності COVID-19 склав 81,3 на 100 тисяч населення. Показник летальності — 2,8%. Для порівняння, станом на 18.05 показник захворюваності COVID-19 склав 45,1 на 100 тисяч населення. Показник летальності — 2,9%. Приріст підтверджених хворих у добу порівняно з попередніми склав + 4,7%», — зазначено в повідомленні.

Всього з початку пандемії коронавіруса в Україні 966 осіб померли від ускладнень хвороби. З них:

78,2% мали серцево-судинні захворювання;

21,7% — цукровий діабет;

13,1% — захворювання легенів;

10,5% — захворювання нирок;

8,2% — новоутворення;

6,4% — неврологічні захворювання;

5,3% — захворювання печінки;

11,5% — інші види захворювань.

Також у Моз нагадали про правила посивіння в умовах карантину: обов’язкова соціальна дистанція не менше 1,5 метра (а краще скористатися послугами кур’єрів, щоб не наражати себе та своїх близьких при виході на вулицю). Не менш важливо якомога частіше дезінфікувати або мити руки з милом не менше 20 секунд.

При бажанні кашляти або чхнути, скористайтесь одноразовою серветкою або згином ліктя, а при відвідуванні закладів громадського харчування не утворіть компаній більше чотирьох осіб за столиком.

Фізична дистанція особливо важлива для людей, які мають більш високий ризик ускладнень від COVID-19 (вік більше 50 років, наявність супутніх захворювань). Тому обмежте тісний контакт з іншими в приміщеннях і на вулиці.