WhatsApp messenger запустив функцію переказу грошей

Компанія Facebook запустила сервіс електронних платежів в приналежному їй месенджері WhatsApp. Поки переводити гроші через месенджер можуть тільки жителі Бразилії.

Про це повідомив у своєму Facebook-акаунті засновник і глава компанії Марк Цукерберг.

«Ми робимо відправку і одержання грошей такими ж простими, як публікація фотографій. Ми також даємо можливість малим підприємствам здійснювати продаж прямо в WhatsApp», — написав Цукерберг.

Нова опція буде працювати на основі системи онлайн-платежів Facebook Pay. Переказ грошей безкоштовний для простих споживачів. А ось компаніям за обробку платежів доведеться платити 3,99%.

Для здійснення транзакцій знадобиться вводити шестизначний PIN-код або відбиток пальця.

Бета-тестування ця система проходила в Індії з 2018 року. Партнерами WhatsApp в країні, де запускають систему, стали найбільший бразильський державний банк Banco do Brasil, приватний банк Nubank, споживчий кооператив Sicredi і національний оператор платіжних систем Cielo.