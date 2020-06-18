Вже на наступну масову акцію в Києві всіх нацгвардейцев пронумерують

Заступник міністра внутрішніх Антон Геращенко повідомив, що вже на наступних масових заходах всі службовці Нацгвардії вийдуть охороняти порядок з індивідуальними знаками на формі.

Його слова у Facebook наводить прес-служба МВС.

Геращенко пояснив, чому днями біля Шевченківського суду під час охорони громадського порядку військовослужбовці Нацгвардії були з однаковими номерами на шоломах, а окремі поліцейські не мали жетонів.

«Керівництву Нацгвардії зроблено зауваження за те, що на шоломах повинен бути не тільки номер військової частини, але і індивідуальний номер. І я думаю, що на наступних масових заходах вони обов’язково будуть. А ось в поліції індивідуальні номери є вже давно», — сказав заступник Авакова.

Крім того, Геращенко звернув увагу на те, що на масових заходах трапляються сутички правоохоронців з активістами з-за провокацій, і нападають на поліцейських, зривають з них жетони.

«Я хотів би, щоб ви також звертали увагу на сотні кадрів побиття поліцейських, обливання водою, плювки в обличчя, щоб був певний баланс», — додав чиновник.