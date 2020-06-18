SkyUр скасувала продаж квитків майже по всіх напрямках до 15 липня

В авіакомпанії SkyUp Airlines (Київ) закрили продаж квитків по більшості напрямків до 15 липня цього року включно.

Про це повідомили в прес-службі авіаперевізника в четвер, 18 червня.

«На сьогодні з боку Греції, а також з боку інших країн ЄС не підтверджена інформація про готовність приймати рейси з України. У зв’язку з цим авіакомпанія SkyUp закрила продаж квитків за напрямами в ці країни до 15 липня 2020 року включно», — розповіли в SkyUp, уточнивши, що інформація може змінюватися в будь-який час у зв’язку з розвитком ситуації з коронавірусом.

Відзначається, що пасажирам скасованих рейсів пропонується безкоштовна заміна дати квитка незалежного від правил тарифу, повернення коштів, згідно з правилами тарифу, і промокод на 120% від суми бронювання.

Також в авіакомпанії заявили, що інформують пасажирів про скасованих рейсах шляхом sms і e-mail – повідомлень.