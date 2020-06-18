Прыгнувший голим з вікна на пожежних виявився громадянином Німеччини

Київська місцева прокуратура підозрює громадянина Німеччини в умисному вбивстві громадянки України. Її тіло знайшли в згорілій квартирі в Києві.

Про це повідомляє пре-служба прокуратури.

«Правоохоронці підозрюють у скоєнні цього вбивства 41-річного громадянина Федеративної Республіки Німеччина, який з березня 2020 року і до теперішнього часу орендував вищевказану квартиру», — повідомили у відомстві.

Коли рятувальники намагалися загасити пожежу в квартирі, чоловік поводився агресивно, відштовхував пожежну драбину і в кінці вистрибнув з балкона. Під час гасіння пожежі в квартирі знайшли тіло жінки з ознаками насильницької смерті.

Зараз підозрюваний перебуває в лікарні до вирішення питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.



Фото: Прокуратура