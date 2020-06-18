Депутат Бекболат Тлеухан злий на геїв: мораль, ревнощі або таємний умисел

Неоднозначний політичний персонаж Бекболат Тілеухан, не так давно повідомив про те, що заразився коронавірусом, найближчим часом отримає повістку в суд. Причому, скандал має одразу кілька проблемних для Тілеухана граней.

Напередодні в редакцію відомого ЛГБТ-порталу звернувся двадцятип’ятирічний гей-активіст, громадянин Казахстану, який повідомив про досить неприємний інцидент. Десять днів тому він відпочивав з друзями в одному з баром Нур-Султана. Через кілька столиків від нього сидів депутат Мажлиса Бекболат Тілеухан. Порахувавши присутність секс-меншин у громадському місці непристойним, Бекболат Канаевич Тілеухан влаштував скандал і вигнав трьох молодих людей нетрадиційної орієнтації.



Бекболат Тілеухан весь червоний підбіг до нашого столика, почав кричати, плюватися і махати руками. Це було просто жахливо. Слюні народного обранця летіли на всі боки, в тому числа мені на обличчя. Навіть очі закривати доводилося. Від нього тхнуло спиртом, чимось міцним запахом. Або віскі, або щось таке, сам не п’ю, складно сказати… Коли я попросив Тілеухана припинити плюватися і кричати, він боляче схопив мене за передпліччя і почав смикати в якомусь пориві нестями. За підсумком ми з друзями пішли із закладу. А він все продовжував верещати і труситься. Сьогодні у мене виявився коронавірус. Мій адвокат каже, що треба подавати в суд і вимагати від цього божевільного депутата компенсацію. Фактично, він знав, що заражений вже тоді. Бекболат Канаевич кричав, щоб «Ви всі здохли від коронавіруса». Тепер депутат відповість перед судом за свої дії і слова, — зазначає жертва Тілеухана.

Нагадаємо, що 11 червня Бекболат Канаевич Тілеухан офіційно заявив про те, що хворий КВІ. Також він повідомив про відхід на самоізоляцію. Мабуть, про свою недугу Тілеухан знав заздалегідь, але привселюдно оголосив лише через якийсь час.

Що потрібно знати про Бекболате Тілеухане?

Окремо взята людина, досягаючи успіху в чомусь одному, починає ставити себе вище інших і в грішному, і в праведній. Ось Бекболат Тлеухан, написавши музику на слова Елбаси, можливо і подумав, що може бути лідером у всьому. І швець, і жнець, і на дуді грець. Ну ось з приводу гри ще є звичайно аргументи. А в іншому – лише питання.

І було б цілком терпимо, якби Бекболат Тлеухан Канаевич просто сидів на лавці і говорив, що його суперсила дозволяє йому розбиратися і у вченні Дарвіна, і в питаннях релігій, і в грі на музичних иструментах, і в безлічі інших «і». Але супер-фахівця належить сидіти у супер-годівниці. Для обивателя підкажемо, що «супер-годівниця» це така штука, що дозволяє мати сотні млн. дол. Ну і звичайно ж опція ідеальна людина навіть податків не заплатить за прихід грошей.

Тлеухан Бекбулат: коли в одній людині спокійно поєднуються корупція, радикальна культура і мораль з подвійним дном

При цьому на значущих посадах він старанно провалював ввірені йому обов’язки. Тут все згадають знаменитий злив кок-пара аутсайдерської команді Узбекистану — незагойна рану на тій самій народної душі, яку так береже Бекболат Тлеухан. Здавалося б дрібниця, а неприємно.

Відносно таких у старі недобрі часи існувало визначення «реакційний елемент». Але це — скоріше образ, ретельно підтримуваний Бекболатом Тлеуханом, а не його внутрішня суть. Образ потрібен виключно для політики, і для заняття неформальній посади «головного спеціаліста з народу». Сам же Бекболат цілком сучасна людина за межами встановленого театру веде себе цілком у дусі часу.

Освітня діяльність Бекболата Тлеухана

Ну як освітня?! Можна сказати, що і «будівельна». От є школа. Загальний метраж, висота стелі та ін. А не спорудити собі подібне в якості будиночка для життя? Ось і побудував. За народні гроші. Турботу про освіту у вигляді дощу рад Бекболат Тлеухан Канайулы виявляє постійно — це його чергова тема. Це було б логічним, враховуючи, що кількість його дітей схоже з курсом долара до тенге: ніколи не знаєш, скільки, але точно більше ніж було раніше. Однак сам Бекболат проявив розумну обачність і виховує їх в дусі більш сучасному, а саме англійською та арабською. Зрештою в їх майбутньої середовищі на інших орієнтирах далеко не піти.

Бекболат Тлеухан Канайулы дає майстер-клас підготовки школярів до статевого дозрівання

То Бекболат Тлеухан Канаевич побачив проблему, ще будучи школярем, чи то йому наснилося. Але концепція така: потрібно допомогти школярам з презервативами і роздати їх в освітніх установах. А що?! Зальоти – справа ушлое і нікому непотрібне. Краще дітей озброювати і утворювати життєвими прикладами. Ось одна цитата Бекбулата, очевидно слова, сказані школярам: «Поганий той воїн, який відступає. Погана та дівчина, яка повертається» В загальному «високоморально», предметно і практично. Ну і закупивши протизаплідний добро, можна ж і щось собі в скарбничку відкласти.

Отже, воїн, який не відступає — поганий. Оскільки в практиці збройних конфліктів директива «ніколи не відступати» дорівнює вірної смерті, хороший воїн — мертвий воїн. Ну що ж, світові — мир. Напевно саме тому в складі Казахстану немає Лісабонської області, так і людей замало.

З дівчиною складніше. Отже, дівчина яка повертається — погана. Ну, тобто дівчата повинні бути як царівни-жаби, тільки навпаки? Поцілував, всяке таке, а потім хлоп — перетворилася в жабу і устрибнула по справах, щоб не повернутися? Добре, а як цей мертвий воїн пов’язаний з упрыгавшей жабою? Мабуть простіше пояснювати думки обдарованого музиканта ніхто не вчив? І чи точно вони допоможуть критично великої кількості жіночих і чоловічих статевих гормонів у крові підлітків?

Бекболат Тлеухан «правильно» підносить до школи теорію еволюції

Ось цікава штука, в якій навіть корупції немає. Давайте, каже Бекболат Тлеухан, приберемо зі шкільної програми або теорію Дарвіна, або релігієзнавство. Це як завантажити тільки одну половину мозку у людини. Але Бекболат чомусь вирішив, що дане поєднання погано на щось впливає. На що конкретно – нам незрозуміло. Тут можна підставляти що завгодно – травлення, психологічне здоров’я і просто потрібний світогляд. В даному випадку просто факт залишається фактом – музикант говорить як треба в школах підносити науку. А чому б і ні? З піснями для Елбаси ж вийшло!

Тлеухан Бекбулат, зробіть нам монтаж!

Вдосталь наївшись і наворовавшись що може ще знадобитися людині? Правильно! Духовність та/або моральність. Коли ситий – треба про високе. Ось і Бекболат Тлеухан Канайулы туди ж. В даному випадку наш діяч вирішив, що в казахстанському синематографі не вистачає моральності. Так вона там практично відсутня! На його думку. І вирішив Бекбулат запропонувати народним обранцям ввести процедуру схвалення фільмів художньою радою. А якщо говорити простою мовою, то вітчизняне кіно повинно проходити цензуру. Хтось, мабуть, скучив по Радянському Союзу. Мораль, панове, вона така! Цікаво, коли востаннє Бекболат Тлеуханов їздив в дешевій машині? І як там мораль узгоджується з нескінченним збагаченням? І з неймовірною лестощами, яку виділяє песнопевец можновладцям, вигадуючи для цього батырские історії?

За Бекболатом Тлеуханом ніби як і не числиться жодного бізнесу. Його біографія не містить епізодів перебування в якості голови ради директорів, засновників успішних компаній і так далі. Немає його і в списках Форбс. Є правда в списках боржників по податках. Але багатства, які акумулював цього співак патріотизму і благочестя вразять навіть олігархів. Бекболат Тлеухан володіє багатьом і в багатьох місцях в межах і за межами батьківщини. У цій статті ми покажемо тільки його новозбудований особняк в Нур-Султана.

Ця будівля дійсно схоже на якийсь палац спорту або середню школу для багатіїв. В якійсь мірі так воно і є, враховуючи кількість дітей у Бекболата Тлеухана і його дружин. Але навіть для великої і дружної полігамної сім’ї масштаби будівлі надмірні.

Бекболат Тлеухан живе на депутатське допомогу або подаяння за проповіді?

Депутатське допомога? Залишки зарплати заступника міністра? Зекономлена стипендія? Гонорари за виступи на концертах? Чи може б щедрі милостині за проповіді такої важливої чесноти як помірність? Або за те що він не підлиза?

Ні, звичайно. Бекболат Тлеухан числиться решальщиком з багатьох питань і його частка присутній у багатьох підприємствах різної форми власності та легальності. Фактично показане будівництво такого будинку-спорткомплексу — це максимально скромна демонстрація можливостей Тлеухановых. Широкі політичні, включаючи зовнішньополітичні, зв’язку депутата-псалмоспівця, частка у проектах та підприємствах та плата за послуги дозволяє йому побудувати не один такий будиночок. Але не дозволяє платити податки, так як участь це найчастіше носить неформальний характер.

Хто насправді такий плагіатор Бекболат Тлеухан?

Більше трьох років тому депутат мажилісу Бекболат Тлеухан Канаевич був публічно звинувачений у крадіжці. По цій крадіжці не відбулося ні судових засідань, ні компетентних комісій. Високе суспільне становище «підзахисного» Бекболата Тлеухана дозволило йому не тільки не турбуватися про відповідальність і репутації, але і погрожувати тим, хто його звинуватив у цьому тяжкому проступок.

Скандал стосувався казахської авторської та народної музики і лише незначно вийшов за рамки казахоязычных компаній. Разом з тим він гідний більшого освітлення, тому нагадаємо суть тліючого конфлікту.

20 лютого 2017 року блогер Айгүл Орынбек з Шимкента (31 341 передплатник в FB) написала відкритий лист депутату Бекболату Тлеухану. У повідомленні міститься заклик покаятися в музичному плагіаті і принести вибачення казахського народу.

Мелодійні Тлеухания Бекболата

Йдеться про пісню «Елім менің» («Моя країна»). Це популярна пісня, що володіє розвиненою мелодією. Її автором вважався Бекболат Тлеухан.

Разом з тим, в цій пісні дочка покійного музиканта, викладача і композитора Гарифуллы Курмангалиева дізналася твір свого знаменитого батька, написане в 1977 році. Музичний заклад, який закінчив сам Бекболат Тлеухан, тісно пов’язане з Гарифуллы. Згідно зі свідченнями дочки, Бекболат відвідував родину, зберігає великий авторський архів Курмангалиева і викрав листок з партитурою пісні «Елім менің».

У сім’ї виявилася копія цієї речі, датована «77», тобто 1977 року. Папір відповідає тому часу і почерк композитора підтверджений неофіційною експертизою. Бекболат Тлеухан не визнав за необхідне публічно відповісти на тяжкий для творчої людини обвинувачення. Зате почав погрожувати родині покійного метра і блогеру Айгүл Орынбек. Втім, наскільки ми інформовані в реальну площину загрози Бекболата Тлеухана не перейшли.

Як докази плагіату з боку Тлеухана Бекболата Канаевича Айгул Орынбек наводить таку партитуру. З її слів, ця копія тієї, що вкрав Бекболат:

Якщо «прочитати запис, вийде наступна мелодія, разюче нагадує «Елім менің».

Всупереч очікуванням громадськості скандал перейшов у мляву форму і триває вже три роки. Не пред’явлено ні формальних звинувачень, не отримано переконливих виправдань — або відповідних обвинувачень від Бекболата Тлеухана. Разом з тим депутат-співак продовжує виконувати її і пісня користується певною виправданою популярністю.

На цьому втім конфлікт з блогером не закінчився. Айгул Орынбек була рупором громадськості при «скиданні» Бекболата Тлеухана з позиції президента Асоціації національних видів спорту Республіки Казахстан. Тоді Бекболат образився і грюкнувши дверима покинув посаду, залишивши підозри про підкуп національної збірної з кок-бору з боку узбеків без відповіді.

Податковий рай Бекболата Тлеухана Канаевича

Зі зрозумілих причин депутат Бекболат Тлеухан, батько чотирнадцяти, а може і більше дітей, цікавиться питаннями освіти. І хоча його інтерес кілька підробленого властивості, так як його стан дозволяє дати всім їм приватна освіта за межами країни, його зацікавленість в темах освіти в Казахстані цілком зрозуміла.

Це породжує мелодраматичні випади з його бік міністерства освіти. Один з них стався в жовтні 2019 року зводився до того, що «ми рухаємося до прірви»:

Ось ви тільки починаєте, Асхат Канатович Аймагамбетов. Хочеться до вас заздалегідь звернутися з проханням. Ми рухаємося до прірви з реформами освіти. Треба систему освіти з підстави переглянути. А якщо будемо і далі йти, то покоління буде неосвіченим, ми не зможемо побудувати державу. У нас є пакет документів від вчених, щодо виходу з цієї ситуації… Я готовий вам їх передати.

бекболат тлеуханов

Нам невідомо, чи передав Бекболат Тлеухан Канаевич «пакет від вчених» міністру освіти і науки Аймагамбетову. І не складалися ці рекомендації у форсуванні вибору між Аллахом і Дарвіном, або роздачею або не-роздачею презервативів старшокласникам: обидві ці теми свого часу порушували підвищену активність Бекболата Тлеухана.

Але точно відомо, що скаржачись на неможливість дати якісну освіту якимось абстрактним «народним» дітям депутат Бекболат Тлеухан не врахував однієї неприємної особливості своєї власної поведінки. А саме, що гарантоване безкоштовне освіта має бути підтримано солідарними зусиллями суспільства. Насамперед — не вченими з пакетами, а податковим обтяженням. Яке не дуже подобається депутату Бекболату Тлеухану.

Бекболат Тлеухан Канаевич — один з небагатьох депутатів, які не платить податки, натомість, як нам відомо, справно отримує дотації на своїх дітей, хоч за матеріальним станом у них і не потребує. Крім Бекболата Тлеухана в список входять такі представники мажилісу як Нуржан Алтаєв, Айкин Конуров, Данія Еспаева, Загипа Балиева і Володимир Божко.

Бекболат Тлеухан

У жовтні 2019 року Бекболат Тлеухан юродствував перед міністром освіти і клявся відмовитися від депутатських повноважень, якщо горезвісний пакет від вчених буде впроваджено реформу освіти. Бекболат навіть обіцяв піти секретарем або помічником у приймальню. Може бути, на зарплаті секретаря він зможе накопичити на закриття податкового боргу, а поки призупинить своє депутатство?