У Баку і ще 6 містах Азербайджану запровадять жорсткий карантин

Влада Азербайджану прийняли рішення продовжити спеціальний карантинний режим до 1 серпня на тлі погіршення ситуації з коронавирусной інфекцією.

Про це заявила прес-секретар МЗС республіки Лейла Абдуллаєва на брифінгу, – передає Інтерфакс.

Абдуллаєва додала, що поряд з цим, в Баку, Гянджа, Сумгайите, Ленкоране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде і Апшеронському районі з 00:00 21 червня по 06:00 5 липня вводиться жорсткий карантинний режим. “У цей 14-ти денний строк населення цих міст зможе покидати свої квартири тільки на основі СМС-дозволів і спеціальних дозволів”, – зазначила вона.

Абдуллаєва додала, що в цей двотижневий термін в цих містах буде заборонена діяльність торгових центрів, об’єкти громадського харчування зможуть працювати лише на винос, припиняється діяльність салонів краси, перукарень, музеїв. При цьому вона додала, що в цей період буде працювати без обмежень метро, будуть відкриті парки і бульвари. Абдуллаєва підкреслила, що особам старше 65 років рекомендовано не виходити на вулицю в цей період.

В останні 3 тижні в Азербайджані спостерігається зростання числа заражених. Як повідомив раніше в четвер оперштаб, в республіці за добу COVID-19 виявлений ще у 338 осіб, одужали 117 осіб. Оперштаб повідомив, що померли 6 осіб, у яких був виявлений позитивний результат на COVID-19. Таким чином, загальне число інфікованих досягло 11 329 осіб, число вилікувалися – 6 192, померлих – 139.

“В даний час в лікарнях спеціального режиму знаходяться 4 998 осіб”, – розповіли в штабі. За минулу добу в країні було проведено 6,1 тис. тестів на коронавірус.