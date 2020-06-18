Голубовська про COVID-19 в Україні: ми повинні готувати клініки

На сьогоднішній день в Україні потрібно готувати клініки з-за COVID-19, тому що невідомо, що чекає попереду. Про це в ефірі телеканалу ZIK сказала лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська, передає УНН.

“Він (COVID-19, — ред.) абсолютно непередбачуваний, ми нічого про нього не знаємо. На сьогоднішній день, я особисто вважаю, що ми повинні готувати клініки. Ми повинні готуватися, тому що невідомо, яке нас чекає літо, а ще більше невідомо, яка нас очікує осінь.

Ви розумієте, просто в таких умовах, в яких зараз працюють медпрацівники — це вже межа. Але якщо нас чекають інші неприємності, то просто не буде кому реально надавати медичну допомогу”, — сказала Ольга Голубовська.