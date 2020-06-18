Медведчук про партнерство з Коломойським: Це питання бізнесу, при чому тут ідеологія?

Лідер Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук заявив, що партнерство з олігархом Ігорем Коломойським – «питання бізнесу, а не ідеології». Таким чином політик прокоментував розслідування програми «Схеми: корупція в деталях», передає «Радіо Свобода».

Журналіст «Схем» запитав народного депутата, чи комфортно йому вести бізнес з Коломойським, який у минулому називав його «зрадником» і «коллаборантом».

«Всі питання бізнесу викладені в моїй декларації. Більше ніяких коментарів я не даю. А партнерів у бізнесі дуже багато. Весь бізнес, він регулюється чинним законодавством. Комфортно не комфортно — просто так сталося і так є. Питання бізнесу — це питання бізнесу. При чому тут ідеологія?», – відповів Медведчук.

Політик додав, що в останній раз Коломойського бачив близько семи років тому, але цей факт не заважає існуванню бізнесу.

Як повідомлялося раніше, Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко вказали в декларації за 2019 рік частки в активах, які належать олігархам Ігорю Суркісу і Ігорю Коломойському.