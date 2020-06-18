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Топ-газета Туреччини «одружила» Зеленського з екс-співачкою «ВІА Гри»

19.06.2020

Провідне турецьке видання Нurriyet у статті про хворий коронавірусом першої леді України Олені Зеленської розмістило в якості ілюстрації замість сімейного фото президента України з дружиною постер з фільму «8 кращих побачень», де роль пари зіграли Володимир Зеленський і Віра Брежнєва.

Згадана стаття про Олену Зеленської вийшла в друк 17 червня.

Зазначимо Нurriyet — головна турецька газета. Її тираж станом на минулий рік був самий високий — понад 300 тисяч примірників.

Через деякий час видання очевидно усвідомило помилку і виправив її на сайті.

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