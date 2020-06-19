Комуністи подали позов до Верховного суду, вимагаючи визнати недійсним указ Путіна про голосування за поправки до Конституції

Депутати Московської міської думи (фракція КПРФ) Євген Ступін і Олег Шереметьєв, а також політолог Валерій Соловей і юрист Сергій Бочаров подали позов у Верховний суд Росії з вимогою визнати недійсним указ президента Росії Володимира Путіна про призначення на 1 липня всенародного голосування за поправки до Конституції. Про це Ступін написав на своїй сторінці в Facebook.

«Причина — кожен день помирають десятки, іноді сотні людей від непереможеного вірусу. Проводити голосування в таких умовах — злочин. Скасування указу Путіна врятує багато життів», — написав народний обранець. Додамо, сьогодні також стало відомо про ще одному позові з аналогічними вимогами. Позов у Верховний суд подав Геннадій Рудяк. Поки судді ще не прийняли рішення, чи приймати до провадження ці позови.

Володимир Путін підписав прийнятий Держдумою і Радою Федерації закон про внесення в Конституцію декількох десятків поправок 14 березня. Через два дні документ схвалив Конституційний суд. Наступний крок — загальноросійський голосування за запропонованими поправками, яка пройде 1 липня. Цей день оголосили вихідним. Ключова поправка дозволить Путіну повторно балотуватися на посаду президента і бути при владі до 2036 року.