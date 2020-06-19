«Це смішно. Ми не ідіоти»: професор різко розкритикував слова Зеленського

Український науковець, доктор наук, громадський діяч, публіцист, письменник та професор Київського національного університету ім.Т.Шевченка Петро Масляк прокоментував слова влади про те, що в Україні – кадрова криза.

«Це смішно. Зеленський каже, що у наших ВИШах не так готують студентів, ніби не настільки професійно», – заявив він.

І додав: «Від до прикладу: в Ілона Маска керівник служби програмного забезпечення – українець з Житомира, який закінчив Хмельницький університет. Парадокс: у США випускник нашого ВИШу знайшов собі, а в Україні не може».

«А ми ж не ідіоти, а нація, яка дала світові пісню, хліб і крила. Натомість уряди інших країн спеціально залучають українців до себе. Наші університети шкірного року випускають тисячі розумних людей. А в нас де ці люди? Хто їх тут бере на роботу? Беруть блазнів, а не спеціалістів. А потім кажуть про кадровий голод в Україні», – резюмував професор.