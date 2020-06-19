Україну внесли до ТОП-20 найбільш небезпечних країн світу

Міжнародний Інститут економіки і миру включив Україну в ТОП-20 найбільш небезпечних країн світу.
Всього в переліку — 163 країни.
Укладачі рейтингу враховували 23 показника, включаючи рівень політичного терору, кількість смертей від внутрішнього конфлікту і рівень вбивств.
Україна до 2020 року посіла 14 рядок рейтингу, з пострадянських країн ситуація гірше лише в Росії (№ 10).
У ТОП-20 увійшли:
Навпаки, найбільш безпечними країнами виявилися Ісландія, Нова Зелендия і Португалія.
Інфографіка Інституту миру
За оцінками дослідників, Україна потерпає від скорочення населення з-за високого рівня еміграції та смертності, низького рівня народжуваності, збройного конфлікту з Росією, бідності і корупції.