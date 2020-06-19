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Україну внесли до ТОП-20 найбільш небезпечних країн світу

19.06.2020

Міжнародний Інститут економіки і миру включив Україну в ТОП-20 найбільш небезпечних країн світу.

Всього в переліку — 163 країни.

Укладачі рейтингу враховували 23 показника, включаючи рівень політичного терору, кількість смертей від внутрішнього конфлікту і рівень вбивств.
Україна до 2020 року посіла 14 рядок рейтингу, з пострадянських країн ситуація гірше лише в Росії (№ 10).

У ТОП-20 увійшли:

  • Афганістан
  • Сирія
  • Південний Судан
  • Ємен
  • Ірак
  • Сомалі
  • Центральноафриканська республіка
  • Лівія
  • Конго
  • Росія
  • Пакистан
  • Туреччина
  • Судан
  • Україна
  • КНДР
  • Нігерія
  • Ліван
  • Ізраїль
  • Малі
  • Венесуела.

    • Навпаки, найбільш безпечними країнами виявилися Ісландія, Нова Зелендия і Португалія.

     
     

    Інфографіка Інституту миру

     

    За оцінками дослідників, Україна потерпає від скорочення населення з-за високого рівня еміграції та смертності, низького рівня народжуваності, збройного конфлікту з Росією, бідності і корупції.

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